Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кофе может сильно подорожать в ближайшее время, предупредили эксперты

Опубликовано:

Бариста наливает кофе
Кофе. Иллюстративное фото: pexels.com

Мировые эксперты в сфере кофейного бизнеса предупредили, что цены на кофе по всему миру, которые сейчас и так достигли исторического максимума, могут вырасти из-за жары и перебоев с поставками.

Как пишет The Guardian, итальянская кофейная компания Lavazza заявила, что цена на кофе останется "очень высокой" и вряд ли снизится до середины следующего года на фоне сильного давления на цепочки поставок.

"Мы никогда не видели такого скачка цен, как сейчас", – сказал председатель компании Джузеппе Лавацца.

По его словам, цена за килограммовый мешок кофейных зерен в следующем году может увеличиться на 20-25%.

По информации издания Financial Times, фьючерсы на лондонскую робусту – мировой ориентир по стоимости кофе – достигли во вторник максимума в 4844 доллара за тонну, поднявшись примерно на 70% за последний год. Причиной этому стал неурожай в основных странах-производителях кофе в Юго-Восточной Азии.

Джузеппе Лавацца также объяснил, что обжарщики кофе были вынуждены поднять цены и сократить прибыль из-за резкого роста стоимости сырья.

"Изменение климата повлияло на производство робусты в важнейших странах мира, в основном во Вьетнаме и Индонезии, значительно сократив количество доступных сортов", – заявил он.

Также эксперт добавил, что в подорожании кофейных зерен сыграли свою роль и высокие транспортные расходы.

С октября прошлого года, по его словам, суда были вынуждены выбирать более длинный маршрут, чтобы избежать атак повстанцев-хуситов в Красном море. Это сложно для кофейных компаний, которые закупают зерна в странах Азии и Восточной Африки. 

Представители Международной организации кофе (ICO) в своем отчете за июнь 2024 года показали график, на котором заметно, что за последние несколько лет робуста достигла исторического максимума в цене, а другие сорта кофе находятся если не на пике своей цены, то очень близко к максимальным значениям.

График изменения цены на кофе
График изменения цены на кофе. Скриншот: icocoffee.org

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2132328-kofe-mozhet-silno-podorozhat-v-blizhayshee-vremya-predupredili-eksperty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie