Кофе может сильно подорожать в ближайшее время, предупредили эксперты

Мировые эксперты в сфере кофейного бизнеса предупредили, что цены на кофе по всему миру, которые сейчас и так достигли исторического максимума, могут вырасти из-за жары и перебоев с поставками.

Как пишет The Guardian, итальянская кофейная компания Lavazza заявила, что цена на кофе останется "очень высокой" и вряд ли снизится до середины следующего года на фоне сильного давления на цепочки поставок.

"Мы никогда не видели такого скачка цен, как сейчас", – сказал председатель компании Джузеппе Лавацца.

По его словам, цена за килограммовый мешок кофейных зерен в следующем году может увеличиться на 20-25%.

По информации издания Financial Times, фьючерсы на лондонскую робусту – мировой ориентир по стоимости кофе – достигли во вторник максимума в 4844 доллара за тонну, поднявшись примерно на 70% за последний год. Причиной этому стал неурожай в основных странах-производителях кофе в Юго-Восточной Азии.

Джузеппе Лавацца также объяснил, что обжарщики кофе были вынуждены поднять цены и сократить прибыль из-за резкого роста стоимости сырья.

"Изменение климата повлияло на производство робусты в важнейших странах мира, в основном во Вьетнаме и Индонезии, значительно сократив количество доступных сортов", – заявил он.

Также эксперт добавил, что в подорожании кофейных зерен сыграли свою роль и высокие транспортные расходы.

С октября прошлого года, по его словам, суда были вынуждены выбирать более длинный маршрут, чтобы избежать атак повстанцев-хуситов в Красном море. Это сложно для кофейных компаний, которые закупают зерна в странах Азии и Восточной Африки.

Представители Международной организации кофе (ICO) в своем отчете за июнь 2024 года показали график, на котором заметно, что за последние несколько лет робуста достигла исторического максимума в цене, а другие сорта кофе находятся если не на пике своей цены, то очень близко к максимальным значениям.

График изменения цены на кофе. Скриншот: icocoffee.org