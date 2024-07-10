Сотрудники Европейского центробанка заявили, что их работа стала слишком тревожной

Опрос работников Европейского центрального банка (ЕЦБ) показал, что почти 40% сотрудников данного финансового органа находятся на грани выгорания, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Результаты опроса сотрудников Европейского центрального банка показывают, что в последние годы тревожность работников данного финансового органа резко повысилась. Некоторые утверждают, что работа их истощает. Другие говорят, что им не хватает контроля над собственной деятельностью. Кроме того, они часто сталкиваются с несправедливостью и не получают достаточной поддержки.

Результаты опроса, который проводился в апреле и мае по просьбе комитета сотрудников ЕЦБ, избранного работниками центрального банка, побудили профсоюзных деятелей озаботиться вопросом благополучия сотрудников банка.

Карлос Боулз, вице-президент профсоюза Ipso, представляющего сотрудников ЕЦБ, заявил, что последнее, что сейчас нужно Европе, — это чтобы внутренние процессы ЕЦБ пострадали из-за ошибки, которую допустит выгоревший сотрудник в анализе данных. Прямо сейчас европейцы ждут от ЕЦБ решения о процентной ставке.

Представители ЕЦБ заявили, что руководство банка приняло меры реагирования на проблемы. Вопросы чрезмерной нагрузки и карьерного роста сотрудников будут обсуждаться. В банке сообщили, что сотрудники имеют доступ к круглосуточной горячей линии, социальным консультантам и медицинским консультациям.