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Эксперты: Китайские миллионеры покинут Сингапур из-за более жесткого регулирования

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Сингапур
Сингапур. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты считают, что богатые граждане Китая покинут Сингапур, поскольку власти города-государства стали пристальнее следить за иностранцами, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно данным разведывательной компании New World Wealth и иммиграционной консалтинговой компании Henley & Partners, в этом году на территорию Китая вернутся около 200 состоятельных граждан.

Это произойдет спустя пять лет после того, как миллионеры стали массово покидать Китай. В свое время они массово уезжали в Сингапур, поскольку город-государство предоставлял выгодные налоговые льготы для семейных офисов, а также программы виз и резидентства.

Кроме того, многие уезжали из-за строгих карантинных ограничений, принятых в Китае во время пандемии COVID-19.

В то же время последствия громкого дела об отмывании денег на сумму 3 млрд сингапурских долларов (2,2 млрд долларов США) заставили представителей сингапурских властей более пристально следить за семейными офисами и богатыми иммигрантами.

В апреле Денежно-кредитное управление Сингапура представило цифровую платформу для обмена информацией о клиентах в целях борьбы с отмыванием денег. С тех пор, по данным Bloomberg, богатые граждане Китая стали всерьез задумываться о возвращении в свою страну и об открытии семейных офисов в Гонконге.

Гонконг сильно укрепил свои позиции после того, как Китай снял все карантинные ограничения и открыл границы в 2023 году. Город имеет эффективное сообщение с Шэньчжэнем и прилегающим районом Большого залива через свою высокоскоростную железнодорожную линию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2130828-eksperty-kitayskie-millionery-pokinut-singapur-iz-za-bolee-zhestkogo-regulirovaniya/

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