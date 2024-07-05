Эксперты спрогнозировали экономический спад в Китае из-за демографического кризиса

Китай стал очередной азиатской страной, в которой эксперты спрогнозировали экономический спад из-за стремительного старения населения, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Эксперты считают, что демографический сдвиг нанесет ущерб экономике страны, сократит численность трудоспособного населения и окажет давление на фискальную политику.

"В следующие 10 лет численность трудоспособного населения Китая будет сокращаться так быстро, что страна может столкнуться с ежегодным замедлением роста ВВП на 1%", — сказал Даррен Тэй, руководитель отдела страновых рисков в Country Risk & Industry Analysis.

В своем заявлении Тэй сослался на результаты анализа данных о численности населения мира, опубликованные Организацией Объединенных Наций.

Аналитики Economist Intelligence Unit считают, что экономический рост страны во многом зависит от производительности, накопления капитала и затрат труда. Негативный эффект неблагоприятной демографической ситуации проявится прежде всего в сокращении рабочей силы.

По их данным, одним из немногих вариантов, который позволит правительству Китая поддерживать экономику в балансе, является повышение пенсионного возраста.

По данным Национального бюро статистики Китая, в 2023 году численность населения страны сократилась второй год подряд и составила 1,409 млрд человек, что на 2,08 млн человек меньше, чем в предыдущем году.