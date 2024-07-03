Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новый завод по производству аккумуляторов для электрокаров появился в Индонезии

Опубликовано:

Электрокар
Электрокар. Иллюстративное фото: Janine Schmitz/Photothek via Getty Images

Первый завод по производству аккумуляторов для электромобилей открылся в Индонезии, поскольку роль Юго-Восточной Азии в цепочках поставок заметно растет, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Запуск завода по производству аккумуляторов позволит Индонезии занять одну из ключевых ролей в глобальной цепочке поставок комплектующих для электромобилей. Страна обладает крупнейшими в мире запасами никеля, важнейшего компонента, используемого в производстве аккумуляторов для электромобилей, а также в производстве стали.

В настоящее время Юго-Восточная Азия становится приоритетным регионом для автопроизводителей. Поэтому завод в Индонезии появился при поддержке Hyundai и LG Energy Solution, вложивших в его открытие более 1,1 млрд долларов. Ранее китайский автопроизводитель BYD и вьетнамская компания VinFast заявили, что начнут производить электромобили в Индонезии.

Южнокорейские компании запустили завод в городе Караванга, находящемся вблизи от столицы страны Джакарты.

Индонезийские чиновники заявили, что китайская компания CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, также начнет строительство завода по производству аккумуляторов в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2127984-novyy-zavod-po-proizvodstvu-akkumulyatorov-dlya-elektrokarov-poyavilsya-v-indonezii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie