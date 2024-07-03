Новый завод по производству аккумуляторов для электрокаров появился в Индонезии

Первый завод по производству аккумуляторов для электромобилей открылся в Индонезии, поскольку роль Юго-Восточной Азии в цепочках поставок заметно растет, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Запуск завода по производству аккумуляторов позволит Индонезии занять одну из ключевых ролей в глобальной цепочке поставок комплектующих для электромобилей. Страна обладает крупнейшими в мире запасами никеля, важнейшего компонента, используемого в производстве аккумуляторов для электромобилей, а также в производстве стали.

В настоящее время Юго-Восточная Азия становится приоритетным регионом для автопроизводителей. Поэтому завод в Индонезии появился при поддержке Hyundai и LG Energy Solution, вложивших в его открытие более 1,1 млрд долларов. Ранее китайский автопроизводитель BYD и вьетнамская компания VinFast заявили, что начнут производить электромобили в Индонезии.

Южнокорейские компании запустили завод в городе Караванга, находящемся вблизи от столицы страны Джакарты.

Индонезийские чиновники заявили, что китайская компания CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, также начнет строительство завода по производству аккумуляторов в этом году.