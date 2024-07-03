Новый завод по производству аккумуляторов для электрокаров появился в Индонезии

Первый завод по производству аккумуляторов для электромобилей открылся в Индонезии, поскольку роль Юго-Восточной Азии в цепочках поставок заметно растет, передает Financial Times.
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Запуск завода по производству аккумуляторов позволит Индонезии занять одну из ключевых ролей в глобальной цепочке поставок комплектующих для электромобилей. Страна обладает крупнейшими в мире запасами никеля, важнейшего компонента, используемого в производстве аккумуляторов для электромобилей, а также в производстве стали.
В настоящее время Юго-Восточная Азия становится приоритетным регионом для автопроизводителей. Поэтому завод в Индонезии появился при поддержке Hyundai и LG Energy Solution, вложивших в его открытие более 1,1 млрд долларов. Ранее китайский автопроизводитель BYD и вьетнамская компания VinFast заявили, что начнут производить электромобили в Индонезии.
Южнокорейские компании запустили завод в городе Караванга, находящемся вблизи от столицы страны Джакарты.
Индонезийские чиновники заявили, что китайская компания CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, также начнет строительство завода по производству аккумуляторов в этом году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2127984-novyy-zavod-po-proizvodstvu-akkumulyatorov-dlya-elektrokarov-poyavilsya-v-indonezii/