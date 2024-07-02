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Эксперты: Британские вузы находятся на грани краха из-за новых иммиграционных правил

Опубликовано:

Девушка и другие студенты в библиотеке
Студенты. Иллюстративное фото: Freepik

Знаменитые университеты Великобритании находятся на грани финансового краха из-за ограничений, которые вводит правительство против иностранных студентов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно анализу London Economics, по итогам 2022 года доходы от высших учебных заведений составили 4% экономики Великобритании. Это было в шесть раз больше доходов британской автомобильной промышленности и не намного меньше, чем показатели сектора розничной торговли.

Однако два года спустя ситуация изменилась. В настоящее время вузы сталкиваются с финансовыми потерями. Так, Университет Йорка зафиксировал дефицит бюджета в размере 24 млн фунтов стерлингов в 2023 году после того, как число иностранных студентов сократилось на 16%.

В настоящее время в Британии действуют более жесткие требования для иностранных студентов. Они не могут получить рабочую визу до окончания обучения, даже если нашли подходящую вакансию. Кроме того, иностранные студенты больше не могут взять с собой членов своей семьи. Супругам студентов нужно оформлять отдельную визу для въезда в Соединенное Королевство.

При этом именно студенты из-за рубежа были одним из основных источников дохода для многих вузов. Обучающиеся на платной основе иностранцы также позволяли университетам выделять гранты для отечественных студентов.

Дэвид Уиллеттс, член Палаты лордов и бывший министр по делам университетов, признал, что сектор высшего образования Британии, безусловно, находится в кризисе. По его словам, решением может стать увеличение платы за обучение в соответствии с показателями инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2127342-eksperty-britanskie-vuzy-nahodyatsya-na-grani-kraha-iz-za-novyh-immigracionnyh-pravil/

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