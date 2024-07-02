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Как тратят деньги наименее и наиболее обеспеченные казахстанцы, рассказали аналитики

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Девушка считает свои накопления
Деньги. Иллюстративное фото: 12963734/Getty Images

Финансовое поведение человека будет зависеть от уровня его доходов. При этом разница в видах затрат на различные цели может оказаться значительной. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Исследование Jusan Analytics выявило, что казахстанцы с доходами 70-200 тыс. тенге тратят в 1,5 раза больше, чем зарабатывают.
  • Более обеспеченные слои населения тратят меньше доли дохода на базовые потребности, увеличивая расходы на улучшение качества жизни.
  • Среди наименее обеспеченных 35% посещают кафе трижды в месяц, обеспеченные – восемь раз с большим средним чеком.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Исследование структуры потребительских расходов населения, согласно сообщению Jusan Analytics, охватывают 9 наиболее популярных категорий индивидуальных трат.

Это покупки в супермаркетах, аптеках и салонах оптики, автозаправках, приобретение предметов одежды и обуви, походы в кафе и рестораны, предприятия индустрии красоты и здоровья, развлечения, а также отдых и туризм.

Результаты исследования по более чем 6,3 млн карточным транзакциям клиентов физических лиц в течение 2023 года показали, что расходы будут отличаться в зависимости от уровня доходов.

Разделение по уровню доходов

Согласно сообщению аналитиков, в ходе анализа были определены средние чеки, частота покупок и посещений, а также доли потребителей в каждой категории трат в зависимости от уровня получаемого дохода наемных работников:

  • наименее обеспеченные – со среднемесячным доходом от 70 до 200 тыс. тенге;
  • низкообеспеченные – 201-400 тыс. тенге;
  • нижний средний класс – 401-700 тыс. тенге;
  • средний класс701 тыс. - 1,2 млн тенге;
  • преуспевающие – 1,201-2 млн тенге;
  • обеспеченные – более 2 млн тенге.

Сколько и на что тратят деньги разные группы

"Сравнивая результаты прошлой работы с текущими данными, мы видим, что стоимость жизни значительно выросла в стране. Люди стали больше тратить на повседневные расходы. При этом, если у обеспеченных людей выросли и доходы, то у наименее обеспеченной категории людей заработные платы не успели подстроиться под прирост расходов", – отмечают аналитики.

Так, их данные указывают, что казахстанцы с доходами от 70 до 200 тыс. тенге в течение всего года тратят в 1,5 раза больше денег, чем зарабатывают. А недостаток денег может возмещаться за счет потребительских кредитов или других источников доходов.

Женщина держит в руках калькулятор
Калькулятор. Иллюстративное фото: brizmaker/Getty Images

То есть они практически находятся в долгах. При этом заработная плата людей из данной группы составляет около 75% от всего получаемого дохода. А в составе группы присутствует значительная доля молодежи, склонной к импульсивным тратам.

"Наемные работники, которые получают зарплату в соседнем диапазоне от 201 до 400 тыс. тенге, приблизились к пределу своей заработной платы и имеют слабые возможности накапливать средства", – указывается в источнике.

А если доход составляет от 401 тыс. до 2 млн тенге, то доля расходов на базовые потребности постепенно снижается, но не пропорционально приросту доходов.

Аналитики отмечают, что это объясняется так называемым законом Паркинсона – чем больше человек зарабатывает, тем больше он тратит (не только на основные нужды, но и на дополнительные покупки, улучшающие качество жизни и повышающие статус).

Также отмечаются следующие поведенческие отличия:

  • автомобиль – среди наименее обеспеченных граждан лишь каждый седьмой в Астане и каждый 13 в Алматы имеют свой транспорт, в то время как у обеспеченных показатель составляет один из трех для столицы и один из пяти в Алматы соответственно;
  • кафе и рестораны – наименее обеспеченные (доля от потребителей 35%) посещают их три раза в месяц со средним чеков в 3 тыс. тенге против восьми походов у обеспеченных с чеком в среднем на 15 тыс. тенге (их доля равна 60%);
  • супермаркеты – малообеспеченные тратят на продукты более 45% своих доходов и посещают их четыре раза в месяц, а обеспеченные посещают 12 раз и тратят менее 30% от дохода.
Инфографика по видам расходов
Расходы наименее обеспеченных и обеспеченных казахстанцев. Источник: Jusan Analytics

Таким образом, у наименее обеспеченных казахстанцев расходы зачастую превышают их доходы, что может приводить к образованию долгов. А расходы на продукты занимают почти половину бюджета.

Ранее мы рассказывали, что делать казахстанцам, если они оказались в долгах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2126850-kak-tratyat-dengi-naimenee-i-naibolee-obespechennye-kazahstancy-rasskazali-analitiki/

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