Аналитики считают, что к 2030 году китайские компании захватят треть мирового авторынка

Аналитики заявили, что к 2030 году китайские автопроизводители захватят треть мирового автомобильного рынка, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным консалтинговой компании AlixPartners, к 2030 году автомобильные компании из Китая будут занимать 33% мирового авторынка. Ожидается, что уже в этом году они займут 21% рынка. При этом рост популярности авто от китайских компаний произойдет за пределами Китая. По мнению аналитиков, продажи за пределами Китая вырастут с 3 млн авто в 2024 году до 9 млн в 2030 году.

Рекордный рост автопроизводителей из Китая вызывает растущую обеспокоенность у конкурирующих компаний и политиков по всему миру. Многие опасаются, что более доступные китайские авто заполонят рынки, подрывая популярность автомобилей от других компаний. Особенно сильно конкуренции из Китая опасаются производители электрокаров.

Эксперты AlixPartners заявили, что китайские компании смогут добиться успеха по всему миру, однако им будет намного сложнее сделать это в Японии и США. В частности, в Штатах действуют более высокие стандарты безопасности для транспортных средств. Кроме того, недавно был объявлен 100%-ный тариф на импортируемые китайские электромобили.

В Северной Америке китайские автопроизводители, по прогнозам, захватят лишь 3% доли рынка, в основном в Мексике. Ожидается, что к 2030 году каждый пятый автомобиль в этой стране будет выпущен китайским брендом.