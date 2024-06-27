Эксперт заявил, что Китаю необходимо инвестировать в автоиндустрию ЕС

Президент Ассоциации науки и технологий Китая заявил, что инвестиции Китая в автомобильную индустрию ЕС могут снизить уровень напряженности между правительствами, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Ван Ган, президент Ассоциации науки и технологий Китая, сделал заявление относительно мер против китайских производителей электрокаров, которые хотят принять в ЕС. Стоит отметить, что Ван Ган занимал должность министра науки и технологий Китая в 2007 году, когда страна запускала массовое производство электрокаров.

По его словам, инвестиции правительства Китая в европейскую автопромышленность могут стать важным шагом в налаживании отношений между регионами.

"Я считаю, что правительства Китая и Европейского союза способны посредством переговоров прийти к компромиссу относительно инвестиций и торговли сырьевыми товарами", — сказал Ван Ган.

Ранее Министерство торговли Китая заявило, что начинает консультации с ЕС по поводу расследования, которое в настоящее время началось в евроблоке. Чиновники ЕС хотят выяснить, насколько субсидии, получаемые производителями электрокаров из Китая, влияют на конкурентное преимущество компаний. Также правительство ЕС заявило о готовности повысить тарифы на импорт транспортных средств из Китая.