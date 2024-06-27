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Японская иена упала до самого низкого с 1986 года уровня

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Японская иена
Японская иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Японская иена упала до самого низкого уровня с 1986 года. Это насторожило трейдеров, которые находятся в ожидании мер от властей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Иена упала на 0,6% по отношению к доллару США, курс в настоящее время составляет 160,65 иены за доллар. Этот показатель превышает рекордное падение, зафиксированное в конце апреля. Тогда Министерство финансов Японии потратило рекордные 9,8 трлн иен (62 млрд долларов) на укрепление валюты.

Главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил, что правительство серьезно обеспокоено падением иены и готово отреагировать на снижение курса национальной валюты.

Дерек Халпенни, исследователь из MUFG, считает, что правительство Японии не захочет допустить дальнейшего падения курса валюты, поскольку слабая иена привела к росту стоимости жизни. Кроме того, в настоящее время премьер-министр страны Фумио Кисида хочет заручиться поддержкой перед выборами, которые состоятся в сентябре.

За 2024 год иена упала на 12% по отношению к доллару. Инвесторы снизили свои ожидания относительно снижения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США, что также привело к росту доллара.

И хотя в марте Банк Японии отказался от практики использования отрицательной процентной ставки, которая действовала в стране на протяжении восьми лет, власти страны все еще с осторожностью относятся к перспективе дальнейшего увеличения стоимости кредитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2124834-yaponskaya-iena-upala-do-samogo-nizkogo-s-1986-goda-urovnya/

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