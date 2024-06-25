Рост цен в Казахстане один из самых высоких среди стран СНГ

По итогам мая инфляция в Казахстане составила 8,5% – это один из самых высоких показателей в СНГ. А некоторые страны мира отличились более высоким ростом цен. О нем узнали журналисты NUR.KZ.

В мае годовая инфляция в Казахстане опустилась до 8,5%. Сильнее всего в стране выросли цены в сфере платных услуг, в том числе коммунальных.

Однако, несмотря на постепенное снижение темпов инфляции, казахстанский показатель является самым высоким в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и одним из самых высоких среди стран Содружества независимых государств (СНГ).

Так, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в среднем по союзу годовая инфляция в мае установилась на уровне 7,9%. В России рост цен составил 8,3%, в Беларуси – 5,7%, в Кыргызстане – 4,6%, а в Армении – лишь 0,3%.

Какая инфляция в других странах

Если же брать более широкую выборку, например, учитывая инфляцию в некоторых других странах СНГ, то выше, чем в Казахстане, инфляция, как отмечает портал Economy.kz, была зафиксирована в Узбекистане – 10,6%.

А вот первое место в мире по темпам роста цен держит Аргентина. Здесь годовая инфляция в мае составила сразу 276%. В лидерах среди ближайших стран по-прежнему остается Турция с показателем 75,5%. Также высокая инфляция наблюдается в Иране – 31%.

В США годовая инфляция составила 3,3%, а в Великобритании – 2,3%. Что касается Еврозоны, то здесь впервые за пять месяцев темпы роста цен ускорились – с 2,4% в апреле до 2,6% в мае. Примечательно, что на этом фоне в Китае темпы инфляции за месяц не изменились и остались на уровне 0,3%.

Годовая инфляция в мире. На основе данных: Евразийская экономическая комиссия/Economy.kz

Таким образом, в Казахстане по-прежнему сохраняются высокие, даже по мировым меркам, темпы инфляции. Это неизбежно влияет на благосостояние рядовых граждан, которые вынуждены увеличивать свои расходы.