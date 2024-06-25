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Дания одной из первых в мире введет допналог на выбросы для фермеров

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Дорога на ферме на закате
Ферма. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Дании собираются ввести дополнительный налог на выбросы углерода в сельском хозяйстве, чтобы достичь климатической цели к 2030 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Фермеры из Дании будут платить налог в размере 300 крон (43 доллара США) за тонну выброшенного CO2. Как сообщили в правительстве, новый налог будет действовать с 2030 года. Спустя пять лет, с 2035 года, налог вырастет до 750 крон за тонну, при этом фермеры получат более высокие налоговые вычеты.

Дания собирается стать одной из первых стран в мире, где будут введены дополнительные налоги на выбросы углерода. Ранее о введении такого налога объявила Новая Зеландия, вдохновив скандинавскую страну на аналогичные меры. Там собираются ввести дополнительные налоги для фермеров не позже 2030 года.

Согласно предварительным оценкам, план Дании поможет сократить выбросы на 1,8 млн тонн CO2 в 2030 году, что позволит стране достичь своей цели по сокращению выбросов на 70%. Помимо налога, правительство также введет субсидии для фермеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2123397-daniya-odnoy-iz-pervyh-v-mire-vvedet-dopnalog-na-vybrosy-dlya-fermerov/

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