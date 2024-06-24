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Китай и ЕС обсудят повышение тарифов на китайские электрокары

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Женщина заряжает свой электромобиль
Электромобиль. Иллюстративное фото: freepik.com

Китай и Европейский союз готовятся к обсуждению плана по внедрению дополнительных тарифов на китайские электромобили на территории ЕС, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в Шанхай сообщил, что комиссар ЕС Валдис Домбровскис договорился с властями Китая о проведении переговоров по тарифам на электромобили, произведенные китайскими компаниями.

"Эта новость, конечно, удивила нас, поскольку в течение последних нескольких недель нам не удавалось согласовать конкретный график переговоров. Мы еще очень далеки от достижения компромисса, но первый шаг уже сделан", — заявил Хабек.

Визит министра экономики Германии Хабека в Китай является первой поездкой высокопоставленного европейского чиновника в эту страну с тех пор, как Брюссель заявил о возможном повышении пошлин на импорт электромобилей китайского производства.

Сообщалось, что ЕС обеспокоен тем, что китайские компании, получающие огромные субсидии от государства, продают автомобили по низким ценам и создают большие проблемы для европейских автопроизводителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2122749-kitay-i-es-obsudyat-povyshenie-tarifov-na-kitayskie-elektrokary/

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