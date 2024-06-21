"Драконовскими процентами по кредитам грабят бизнес": депутат жестко высказался об экономике Казахстана

Депутат мажилиса парламента РК Бахытжан Базарбек задал вопросы министру финансов об авансировании платежей по налогам и невыплате НДС экспортерам, передает NUR.KZ.

"Высшая аудиторская палата в своем отчете отмечает, что на неисполнение плана поступлений в 2023 году повлияло ненадлежащее прогнозирование, а исполнение поступлений происходило за счет переплаты по налогам. То есть, происходило авансирование в счет уплаты предстоящих платежей по КПН и приостановление возвращения НДС экспортерам.

Так, сумма НДС, невозвращенная экспортерам, составила порядка 537 млрд тенге. Авансовые платежи по КПН за прошлый год составили 3,3 трлн тенге, превысив уровень предыдущего года на 19%. Такое исполнение плана поступлений создает риск нагрузки на бюджет следующего года", - заявил Бахытжан Базарбек во время совместного заседания палат парламента.

Он задал вопрос, почему именно в 2023 году наблюдается такое исполнение плана доходов.

"Не повлияет ли такой подход исполнения плана доходов на дальнейшую динамику развития экономики? Ведь из оборота предприятий изымаются большие средства. А возможности кредитования ограничиваются высокой базовой ставкой Нацбанка.

Бизнесу сложно, мы не можем обуздать эти коммерческие банки, которые драконовскими высокими процентами по кредитам грабят и разоряют отечественный бизнес. Наши предприятия по сути - народ. Так сверху добавьте наше государство, которое не возвращает бизнесу положенные налоги. Чем мы лучше этих банков?" - заявил депутат.

Он также попросил ответить на вопрос, какие меры принимаются министерством по результатам анализа исполнения доходов бюджета за прошлый год.

Министр финансов Мади Такиев ответил, что на сегодня в стране зарегистрировано порядка 550 тысяч юридических лиц, из которых 130 тысяч являются плательщиками КПН, а из этого числа, в свою очередь, только 1327 платят авансовые платежи. Это - крупный бизнес, отметил он.

"Оплата авансовых платежей позволяет сбалансировать бюджет, выполнить все наши социальные обязательства, а бизнесу - распределить равномерно свою налоговую нагрузку. Это международная практика. Что касается вопроса по неисполнению бюджета - такой факт есть, он связан с планированием 2023 года на основании темпов роста 2022 года. Если уйти в историю, в 2021 году мы собрали налогов порядка 7 трлн тенге, в 2022 году показатель достиг 10 трлн, то есть 143%, 2023 год - также было 143%.

В связи с чем, учитывая разные ситуации, в том числе, геополитику, в прошлом году было неисполнение. Поэтому для исполнения социальных обязательств пришлось придержать НДС, но эти 594 млрд в первом полугодии текущего года мы выдали бизнесу. НДС удерживаться не будет в текущем году.

Что касается планов, мы сосредоточились на администрировании именно высокодоходных отраслей экономики. Мы с Минэкономики пересматриваем порядок планирования и полностью уходим на цифровизацию", - заключил министр.