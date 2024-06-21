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Эксперты подсчитали, сколько Китай вложил в развитие электрокаров, которые сейчас продаются по всему миру

Опубликовано:

Мужчина заряжает электромобиль
Зарядка электромобиля. Иллюстративное фото: freepik.com

Согласно исследованию международных экспертов, китайские производители электрокаров за 15 лет получили государственную помощь в размере 231 млрд долларов, передает Quartz.

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Согласно новому отчету Центра стратегических и международных исследований, с 2009 года по 2024 год китайская индустрия электромобилей получила не менее 231 млрд долларов в виде государственных субсидий и помощи, несмотря на снижение объема поддержки на один автомобиль.

По данным Скотта Кеннеди, исследователя Центра, чуть более половины общей суммы поддержки было предоставлено в виде освобождений от налога с продаж.

Остальная помощь состояла из утвержденных на национальном уровне скидок для покупателей, а также государственного финансирования инфраструктуры, включающего зарядные станции, электрокары, закупленные госучреждениями, и программы поддержки исследований и разработок.

"Китайские электромобили получили огромную господдержку, и качество авто ежегодно улучшается, что делает их привлекательными как для местных, так и для зарубежных потребителей. Эффективный ответ США, Европы и других стран должен учитывать оба факта", — написал Кеннеди.

Эти выводы были сделаны сразу после того, как Европейский Союз объявил о повышении пошлин до 48% на автомобили, импортируемые из Китая, чтобы компенсировать субсидии. Меры ЕС последовали за решением США увеличить тарифы на автомобили в четыре раза. Похожие поправки в настоящее время также готовятся в Канаде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2121456-eksperty-podschitali-skolko-kitay-vlozhil-v-razvitie-elektrokarov-kotorye-seychas-prodayutsya-po-vsemu-miru/

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