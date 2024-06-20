Аналитики заявили, что фестиваль шопинга "618" в Китае в этом году станет "самым беспощадным"

Аналитики заявили, что ежегодный фестиваль шопинга "618", который прямо сейчас проходит в Китае, будет "самым беспощадным за всю историю", передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Крупнейшие интернет-магазины Китая делают все возможное, чтобы вернуться к показателям продаж 2019 года. До пандемии жители страны активно скупали одежду, технику, парфюмерию и другие товары личного потребления.

Компании снижают цены на товары до 50%, а бренды привлекают знаменитостей к продвижению. Причем делают это не только местные, но и мировые бренды, так как Китай является для них мощной торговой площадкой. Так, в преддверии фестиваля "618" новым лицом аромата J'Adore от Dior стала певица Рианна.

"Фестиваль шопинга 2024 года является самым беспощадным за всю историю. Платформы электронной коммерции испытывают огромное давление на фоне снижения потребления, поэтому готовы вкладываться в маркетинг", — сказала Шерри Хе, управляющий директор Kearney China.

Для инвесторов показатели фестиваля шопинга "618" также являются важным индикатором, поскольку он демонстрирует, готовы ли потребители в Китае снова тратить деньги, или же кризис в сфере недвижимости, дефляция и нестабильность рынка труда отпугивают их от шопинга.

По данным рыночных аналитиков Syntun, общий объем продаж на платформах электронной коммерции Китая снизился на 7% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом и составил 742,8 млрд юаней (102 млрд долларов).

В названии фестиваля "618" зашифрована дата 18 июня, именно в этот день традиционно начинается фестиваль шопинга.