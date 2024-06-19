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Где дешевле всего можно подстричься в Казахстане

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Парикмахер стрижет девушки
Услуги парикмахера. Иллюстративное фото: SBenitez/Getty Images

Казахстанские женщины дешевле всего могут подстричься в Семее (в среднем за 2 236 тенге), а мужчины – в Уральске (1 795 тенге). Дороже всего стрижки стоят в Алматы. О средних ценах читайте на NUR.KZ.

Парикмахерские и салонами красоты в Казахстане за первый квартал текущего года оказали услуг на 18,7 млрд тенге, передает Finprom. Это сразу в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Для справки: годом ранее показатель вырос всего на 18,2%.

В целом за весь 2023 год объем услуг в секторе составил рекордные 62,3 млрд тенге, что на 80,2% больше, чем за 2022 год.

Инфографика finprom.kz
Объем услуг парикмахерских и салонов красоты. Инфографика: finprom.kz

На увеличение объема услуг в денежном выражении в том числе мог повлиять рост их стоимости. Так, по итогам мая 2024 года цены на услуги парикмахерских и салонов красоты выросли на 1,4% за месяц и на 12,1% за год.

К слову, активно дорожают в целом платные услуги. В мае рост цен в секторе составил 1% за месяц и 13,9% за год.

Инфографика finprom.kz
Рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты. Инфографика: finprom.kz

Заметнее всего за год подорожали услуги маникюра – на 15,9%, а также женские и мужские стрижки – на 14,5% и 11,4% соответственно. Менее серьезно, но все же ощутимо выросли в цене услуги эпиляции и педикюра — на 8,3% и 7,1%.

Инфографика finprom.kz
Рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты. Инфографика: finprom.kz

Розничная стоимость женской стрижки в среднем по стране составила 3 645 тенге, а мужской – 2 459 тенге. Самые высокие цены зафиксированы в Алматы: 5 305 тенге в среднем стоит подстричься женщинам и 3 601 тенге – мужчинам.

В Астане цены составляют 4 538 и 2 879 тенге, а в Шымкенте – 2 954 и 1 974 тенге соответственно.

Наименьшая средняя стоимость женской стрижки при этом зафиксирована в Семее – 2 236 тенге, а мужчины дешевле всего могут подстричься в Уральске – за 1 795 тенге в среднем.

Инфографика finprom.kz
Рост цен на стрижку. Инфографика: finprom.kz

Напомним, что в Казахстане сильно подорожали и товары личного пользования: дезодоранты, крема, шампуни и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2120169-gde-deshevle-vsego-mozhno-podstrichsya-v-kazahstane/

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