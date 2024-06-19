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Самый большой за четыре года переизбыток меди случился в Китае

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На поверхности лежат разные медные трубки
Медные трубки. Иллюстративное фото: Freepik/Racool_studio

Самый большой за последние четыре года переизбыток меди наблюдается на складах в Китае. Это произошло из-за скачка цен и снижения спроса, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Предприятия крупнейшей экономики Азии в последние месяцы вынуждены были отказаться от крупных закупок самого важного в мире промышленного металла — меди. Снижение спроса было вызвано, в первую очередь, скачком цен.

Запасы металла на складах Шанхайской фьючерсной биржи в этом месяце выросли до самого высокого уровня с 2020 года и составили около 330 тысяч тонн. До этого последний раз они достигали этого уровня в 2015 году.

Чжан Цзефу, старший аналитик Zhengxin Futures, заявил, что избыток металла просто невозможно потребить, добавив, что производители проводов и кабелей находятся под огромным давлением из-за кризиса в секторе недвижимости Китая.

Медь широко используется на этапе проведения электричества в дома, установке сантехники и бытовой техники после завершения строительства зданий.

Наращивание запасов меди подчеркивает хрупкое состояние промышленного сектора Китая. В прошлом месяце красный металл поднялся до рекордного уровня в 11 тысяч долларов за тонну. Четыре недели спустя цена на медь упала на 13%, до 9600 долларов за тонну, из-за слабого спроса в Китае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2119929-samyy-bolshoy-za-chetyre-goda-pereizbytok-medi-sluchilsya-v-kitae/

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