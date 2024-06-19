Самый большой за четыре года переизбыток меди случился в Китае

Самый большой за последние четыре года переизбыток меди наблюдается на складах в Китае. Это произошло из-за скачка цен и снижения спроса, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Предприятия крупнейшей экономики Азии в последние месяцы вынуждены были отказаться от крупных закупок самого важного в мире промышленного металла — меди. Снижение спроса было вызвано, в первую очередь, скачком цен.

Запасы металла на складах Шанхайской фьючерсной биржи в этом месяце выросли до самого высокого уровня с 2020 года и составили около 330 тысяч тонн. До этого последний раз они достигали этого уровня в 2015 году.

Чжан Цзефу, старший аналитик Zhengxin Futures, заявил, что избыток металла просто невозможно потребить, добавив, что производители проводов и кабелей находятся под огромным давлением из-за кризиса в секторе недвижимости Китая.

Медь широко используется на этапе проведения электричества в дома, установке сантехники и бытовой техники после завершения строительства зданий.

Наращивание запасов меди подчеркивает хрупкое состояние промышленного сектора Китая. В прошлом месяце красный металл поднялся до рекордного уровня в 11 тысяч долларов за тонну. Четыре недели спустя цена на медь упала на 13%, до 9600 долларов за тонну, из-за слабого спроса в Китае.