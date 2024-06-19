Эксперты рассказали, из каких стран уезжают больше всего миллионеров

Миллионеры стремительно уезжают из Великобритании и Китая из-за экономической напряженности и социальных потрясений. К таким выводам пришли эксперты, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По данным отчета Henley Private Wealth Migration Report, Великобритания в этом году потеряет 9500 миллионеров – больше, чем любая другая страна в мире, за исключением Китая. Это более чем вдвое превышает число богатых людей, покинувших страну в 2023 году. Китай в этом году может потерять 15 200 миллионеров.

"Пока мир борется с геополитической напряженностью, экономической неопределенностью и социальными потрясениями, миллионеры "голосуют ногами" и в рекордном количестве покидают свои родные страны", — заявил Доминик Волек из Henley.

Исследование было проведено в партнерстве с организацией New World Wealth, эксперты которой оценили показатели миграции на основе данных о переселении, статистики инвестиционной миграции и данных от посредников в индустрии богатства.

В докладе показано, что более 7% от общего числа миллионеров, которые в этом году сменят постоянное место жительства, покинут именно Великобританию. По данным экспертов, целый ряд факторов делает страну менее привлекательной для богатых. Среди них: Брексит, энергетический кризис из-за войны на Украине и рост инфляции.

Сообщается, что странами, куда в первую очередь устремляются богатые люди, являются Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур.