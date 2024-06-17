Автопроизводители из Китая впервые в истории продали больше машин, чем компании из США

Автомобильные компании Китая в 2023 году впервые в истории продали больше машин, чем их конкуренты из США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно данным компании Jato Dynamics, занимающейся исследованием автомобильного рынка, китайские бренды во главе с базирующейся в Шэньчжэне компанией BYD продали в прошлом году 13,4 млн новых автомобилей, тогда как американские бренды продали около 11,9 млн авто. При этом японские бренды обходят китайских и американских конкурентов с объемом продаж в 23,59 млн единиц.

В отчете говорится, что рост продаж в Китае также опередил рост продаж в США, который в 2023 году увеличился на 23%, тогда как в 2022 году рост составил всего 9%.

"Компании, которые давно находятся на рынке, не стремятся снижать цены на автомобили, все это неизбежно приводит к тому, что потребители обращаются к новым брендам, предлагающим дешевые альтернативы, и большинство этих брендов базируются в Китае", — заявил старший аналитик Jato Фелипе Муньос.

Бренды из Китая добились особого успеха в странах с развивающейся экономикой, где, по данным Jato, была осуществлена каждая пятая продажа нового авто от китайского производителя.