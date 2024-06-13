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ЕС готовится ввести более высокие тарифы на импорт электрокаров из Китая

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Девушка заряжает электромобиль
Зарядка электромобиля. Иллюстративное фото: Freepik/senivpetro

Европейский союз готовится ввести более высокие тарифы на импорт китайских автомобилей, чтобы поддержать местных производителей, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, пришла к выводу, что производители аккумуляторов и электромобилей из Китая получают значительные субсидии в своей стране, поэтому на их продукцию необходимо ввести временные компенсационные пошлины.

Эта мера пока является предварительным планом, однако пошлины будут введены официально с 4 июля, если Еврокомиссия не сможет договориться с китайской стороной о снижении субсидирования компаний, поставляющих автомобили на европейский рынок.

"Приток субсидируемого китайского импорта по искусственно заниженным ценам представляет собой угрозу предсказуемого и неминуемого ущерба промышленности ЕС", — отметила комиссия.

Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле, заявил, что расследование в отношении китайских компаний основано на фактах и доказательствах. Он добавил, что взаимодействие с китайскими властями и заинтересованными сторонами в отношении потенциального повышения тарифов продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2116695-es-gotovitsya-vvesti-bolee-vysokie-tarify-na-import-elektrokarov-iz-kitaya/

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