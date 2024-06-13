ЕС готовится ввести более высокие тарифы на импорт электрокаров из Китая

Европейский союз готовится ввести более высокие тарифы на импорт китайских автомобилей, чтобы поддержать местных производителей, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, пришла к выводу, что производители аккумуляторов и электромобилей из Китая получают значительные субсидии в своей стране, поэтому на их продукцию необходимо ввести временные компенсационные пошлины.

Эта мера пока является предварительным планом, однако пошлины будут введены официально с 4 июля, если Еврокомиссия не сможет договориться с китайской стороной о снижении субсидирования компаний, поставляющих автомобили на европейский рынок.

"Приток субсидируемого китайского импорта по искусственно заниженным ценам представляет собой угрозу предсказуемого и неминуемого ущерба промышленности ЕС", — отметила комиссия.

Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле, заявил, что расследование в отношении китайских компаний основано на фактах и доказательствах. Он добавил, что взаимодействие с китайскими властями и заинтересованными сторонами в отношении потенциального повышения тарифов продолжается.