Продажи сигарет сильно увеличились в Казахстане

За первый квартал 2024 года в Казахстане было продано 5,7 млрд сигарет и папирос, что на 53,4% больше, чем годом ранее. При этом растет и доля импорта. О ситуации на рынке узнали журналисты NUR.KZ.
В Казахстане закончилось обсуждение поправок в приказ "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком".
Согласно им, с 1 июля минимальная стоимость пачки из 20 сигарет может вырасти до 820 тенге. Напомним, что с 1 января 2024 года она составляет 770 тенге. А с начала следующего года минимальную розничную цену на табачные изделия планируют увеличить до 870 тенге.
Как сообщают аналитики EnergyProm, из-за постоянного повышения минимальной стоимости годовой рост цен на сигареты уже долгое время остается достаточно высоким. Например, в мае 2024 года он составил 16%, когда как в целом непродовольственные товары по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 7,6%.
Принудительный рост цен на табачные изделия при этом никак не повлиял на уменьшение зависимости казахстанцев от табакокурения. Так, за первый квартал текущего года объем реализации сигарет и папирос в Казахстане вырос на 53,4%, до 5,7 млрд штук.
Производство сигарет и папирос в стране между тем снизилось на 11,4% за год, до 3,2 млрд штук. Поэтому его доля в общем объеме ресурсов в секторе резко упала – с 79,7% до 48,6%.
Но освободившийся из-за сокращения отечественного производства объем рынка и рост спроса быстро закрыли импортеры. В первом квартале они увеличили поставки в Казахстан в 3,7 раза, до 3,4 млрд сигарет и папирос. Доля импорта в результате достигла 51,4%, планомерно восстанавливаясь после сокращения в годы пандемии.
Напомним, что по итогам 2023 года наблюдался рекордный за последние несколько лет рост цен на сигареты. Но спрос на них все равно продолжает расти.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2116077-obem-prodazh-sigaret-silno-uvelichilsya-v-kazahstane/