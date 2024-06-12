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Эксперты ожидают роста доллара на фоне политической неопределенности в Европе

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Доллары в руках
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Доллар стремится к новому годовому максимуму на фоне ожиданий данных по инфляции в США, а также политической неопределенности в Европе, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Спотовый индекс доллара Bloomberg растет четвертую сессию подряд, продемонстрировав рост на 1,1%. Это произошло после публикации отчета об укреплении американского рынка труда на прошлой неделе. Дополнительным фактором роста доллара является политическая нестабильность в Европе.

Патрик Лок, валютный стратег JPMorgan Securities, заявил, что у доллара есть реальная возможность "закрепить свои успехи", если Федеральная резервная система США поддержит это.

Рыночные экономисты и трейдеры считают, что в США ожидается не более двух-трех снижений ставки в течение 2024 года. Ранее в ФРС заявляли о планах провести как минимум три снижения ставки в этом году.

Эксперты прогнозируют укрепление доллара в ближайшие месяцы. Это связывают с результатами выборов в Европарламент и последующим роспуском правительства Франции. Кроме того, мексиканское песо упало после заявления избранного президента страны Клаудии Шейнбаум о будущей реформе судебной системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2116008-eksperty-ozhidayut-rosta-dollara-na-fone-politicheskoy-neopredelennosti-v-evrope/

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