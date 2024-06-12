Работа "в облаках": сколько готовы платить востребованным IT-специалистам в Казахстане

Облачные технологии активно развиваются, охватывая все больше сфер экономики. Поэтому спрос на специалистов растет как в мире, так и в Казахстане. О вакансиях и зарплатах узнайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане наблюдается рост спроса на облачных специалистов, особенно программистов, разработчиков, DevOps-инженеров и дата-аналитиков. В 2023 году вакансии в IT выросли на 16%, с более 28 тысяч предложений от компаний.

Уровень зарплат в этой сфере варьируется: от 168 900 тенге для начинающих специалистов до более 1 млн тенге для опытных работников. Бэкенд-инженеры, DevOps-специалисты и дата-аналитики востребованы и могут рассчитывать на высокие доходы.

Для работы в IT можно пройти бесплатные образовательные программы, такие как Tech Orda и Tech Girls, а также курсы от Yandex Cloud. Начать карьеру можно с любой исходной подготовки, постепенно наращивая компетенции через обучение. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Облачные технологии – это IT-технологии, которые позволяют хранить и обрабатывать информацию на удаленных серверах, что упрощает множество процессов для бизнеса и ускоряет его эффективность.

Однако данная сфера испытывает потребность в специалистах, обеспечивающих функционирование серверов.

Спрос на облачных специалистов

Согласно данным HeadHunter, в 2023 году вакансии в IT составляли 6% от общего количества, но их стало на 16% больше, чем годом ранее. Всего компании разместили более 28 тысяч вакансий.

Чаще всего в 2023 году айтишники требовались компаниям в сфере информационных технологий (35%). На втором месте – финансовый сектор (13%).

9% вакансий разместили компании, занимающиеся розничной торговлей, 8% – услугами для бизнеса. И по 5-7% предложений было в сферах СМИ, рекламы и дизайна, телекома, строительства и недвижимости, а также образования.

Уровень зарплаты будет зависеть от опыта и специализации. Так, больше всего казахстанские компании ищут программистов, разработчиков и веб-инженеров уровня Middle и Senior.

В облачном бизнесе в ближайшие годы будут востребованы бэкенд-инженеры, DevOps-специалисты, дата-аналитики и инженеры техподдержки. Рассмотрим, чем они занимаются и сколько им платят.

Резюме. Иллюстративное фото: Nitchakul Sangpetch/EyeEm/Getty Images

Бэкенд-инженер

Он отвечает за всю внутреннюю работу сервиса: разрабатывает новые функции, поддерживает приложение и интегрирует его с другими частями системы.

Для этой позиции нужно знать алгоритмы и структуры данных, владеть одним или несколькими языками программирования (самые популярные – C++, Golang, Java, Python), иметь опыт работы с фреймворками и библиотеками, например Django, Spring, .NET, а также с популярными базами данных PostgreSQL, MongoDB, ClickHouse.

Зарплатный ряд начинается от 168 900 тенге для специалистов, у которых это первая работа. Разработчикам с опытом от 1 до 3 лет платят от 200 тысяч тенге. При этом пятая часть предложений с таким опытом – с зарплатой выше 1 млн тенге.

DevOps-специалист

Он занимается задачами на стыке разработки (development) и системного администрирования (operations). Также он взаимодействует с разработчиками и сисадминами, автоматизирует выполнение их задач, поддерживает отказоустойчивость системы, настраивает мониторинг и синхронизирует все этапы создания приложения – от написания кода до тестирования и запуска.

DevOps-специалист должен иметь опыт администрирования Linux или Windows, уметь работать с такими инструментами автоматизации, как Chef, Puppet и другими, уметь писать код и скрипты на одном или нескольких языках (самые востребованные – Go, Python и Groovy), а также разбираться в сетевых технологиях.

DevOps-инженеру без опыта предлагают от 250 тысяч тенге, а с опытом более года – уже от 400 тысяч тенге. Зарплаты выше 1 млн тенге встречаются в 10% предложений для специалистов с опытом от 1 до 3 лет.

Монеты и банкноты. Иллюстративное фото: Dacharlie/Getty Images

Дата-аналитик

Такой специалист разрабатывает метрики для измерения бизнес-показателей, ищет взаимосвязи, закономерности и аномалии в данных, создает автоматизированные отчеты и проводит A/B-тесты. Такому специалисту нужно знать SQL и Python, понимать математическую статистику и обладать системным мышлением.

Зарплатный ряд начинается от 179 900 тенге. При этом даже специалисту без опыта в некоторых компаниях готовы платить 250-500 тысяч тенге. Вакансии с зарплатой выше 1 млн тенге составляют 10% от предложений для дата-аналитиков с опытом 1-3 года.

Инженер техподдержки

Инженер помогает искать решения в самых разных ситуациях – от консультирования по использованию сервиса до решения технических проблем пользователей. С самыми сложными кейсами специалист обращается к разработчику сервиса.

Для этой позиции нужно иметь опыт администрирования Linux-систем и устранения неполадок в них, разбираться в сетевых технологиях, понимать принципы работы с облачными сервисами и иметь хорошие коммуникативные навыки.

Зарплатный ряд в среднем ниже, чем на других позициях. Половину предложений составляют вакансии с зарплатой 150–291 тысяча тенге. Из плюсов – предложения для специалистов без опыта в этой нише варьируются от 200 до 500 тысяч тенге.

До 1 млн тенге готовы платить специалисту, проработавшему на позиции более 3 лет, но даже с таким опытом большая часть предложений в районе 500 тысяч тенге и ниже.

Где учиться для работы в IT

Этим вопросом интересуются как выпускники, выбирающие университет, так и работающие специалисты в любых областях. При этом в Казахстане регулярно запускаются бесплатные государственные образовательные программы.

Например, в рамках программы Tech Orda на базе Astana Hub предоставляется грант на обучение, а для женщин действует программа Tech Girls от Astana Hub, Techno Women и Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

Бесплатные курсы по нескольким IT-направлениям также можно пройти у Yandex Cloud: есть программы по работе с облачными сервисами, корпоративными аналитическими платформами и технологиями машинного обучения.

Таким образом, IT в целом и облачное направление в частности продолжают оставаться перспективными сферами. Начать работать в нише можно с любым опытом и образованием. Однако при выборе специализации важно учитывать сложность и зарплатные ожидания.

Например, для инженера техподдержки порог входа ниже, чем для разработчика, но и зарплатный потолок тоже ниже. При этом начать погружение можно с несложных проектов, а дальше наращивать компетенции на государственных и корпоративных курсах.