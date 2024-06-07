Доходность облигаций ЕС выросла после первого за пять лет снижения процентной ставки

Доходность облигаций еврозоны выросла после долгожданного снижения процентной ставки от Европейского центрального банка, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Государственные облигации стран еврозоны продемонстрировали рост вскоре после того, как Европейский центральный банк объявил о первом с 2019 года снижении процентной ставки.

Доходность 10-летних облигаций Германии, которые многие рассматривают в качестве ориентира, выросла на 6 базисных пунктов до 2,5%. Доходность двухлетних облигаций страны увеличилась на 4 базисных пункта и составила 3,025%.

Вслед за ними подорожали 10-летние облигации Италии, рост которых составил 7 базисных пунктов (до 3,88%), а доходность испанских облигаций с тем же сроком погашения прибавила 6 базисных пунктов до 3,29%.

Несмотря на то, что рост доходности облигаций внушил оптимизм некоторым наблюдателям за рынком, большинство экспертов сходятся во мнении, что будущее все еще является достаточно неопределенным.