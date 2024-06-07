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Доходность облигаций ЕС выросла после первого за пять лет снижения процентной ставки

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флаги евросоюза
Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото: Thierry Monasse/Getty Images

Доходность облигаций еврозоны выросла после долгожданного снижения процентной ставки от Европейского центрального банка, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Государственные облигации стран еврозоны продемонстрировали рост вскоре после того, как Европейский центральный банк объявил о первом с 2019 года снижении процентной ставки.

Доходность 10-летних облигаций Германии, которые многие рассматривают в качестве ориентира, выросла на 6 базисных пунктов до 2,5%. Доходность двухлетних облигаций страны увеличилась на 4 базисных пункта и составила 3,025%.

Вслед за ними подорожали 10-летние облигации Италии, рост которых составил 7 базисных пунктов (до 3,88%), а доходность испанских облигаций с тем же сроком погашения прибавила 6 базисных пунктов до 3,29%.

Несмотря на то, что рост доходности облигаций внушил оптимизм некоторым наблюдателям за рынком, большинство экспертов сходятся во мнении, что будущее все еще является достаточно неопределенным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2113812-dohodnost-obligaciy-es-vyrosla-posle-pervogo-za-pyat-let-snizheniya-procentnoy-stavki/

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