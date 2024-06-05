Эксперт: Спрос на бриллианты снизился из-за того, что люди стали реже заключать браки

Рынок драгоценных камней оказался в нестабильной ситуации из-за того, что люди стали реже жениться и перестали покупать помолвочные и обручальные кольца, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В 1948 году крупнейшая компания по продаже драгоценных камней De Beers придумала слоган "Бриллианты навсегда". Он отражал ощущение стабильности, которое бриллианты должны были подарить покупателям драгоценных камней.

Более чем полвека спустя ситуация кардинально изменилась. Потребители переключились с натуральных драгоценных камней на более доступные искусственные алмазы, выращенные в лаборатории, а бизнес, связанный с продажей камней, перестал быть таким стабильным.

Крупнейший акционер De Beers, компания Anglo American, планирует продать свою долю в рамках реструктуризации бизнеса.

"Бриллианты больше не соответствуют целям компании, несмотря на богатое наследие De Beers. Anglo собирается сделать то, чего требуют акционеры.

Компания стремится сосредоточиться на долгосрочной стратегии вложения в сырьевые рынки и развитии "зеленой" инфраструктуры", — сказал независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски.

Он также отметил, что мировой спрос на бриллианты снизился, поскольку снизилась их привлекательность на ключевом потребительском рынке в Китае. Аналитики напрямую связывают это с тем, что люди стали реже заключать официальные браки.

Согласно индексу алмазного сырья Зимниски, цены на алмазы в этом году упали на 5,7%, снизившись более чем на 30% по сравнению с историческим максимумом в 2022 году.