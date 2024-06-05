Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Аттракционы и абонементы на плавание сильно подорожали в Казахстане

Опубликовано:

Работающая карусель
Аттракцион. Иллюстративное фото: pixabay.com

За последний год услуги в сфере отдыха и культуры подорожали на 14%. Особенно сильно цены выросли на детские аттракционы и абонементы в бассейны. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане сильнее всего цены растут в сфере платных услуг. Например, по итогам мая годовая инфляция в секторе составила 13,9%. Не последнюю роль в этом сыграли коммунальные услуги. Впрочем, растут не только тарифы на электричество, воду и вывоз мусора.

Как отмечает портал ranking.kz, в стране заметно подорожала сфера культуры, отдыха и спорта. Так, только в апреле в целом прирост цен здесь составил 2% за месяц и сразу 13,8% за год.

В месячном разрезе сильнее всего подорожали услуги бассейнов – на 5,4%. Следом театры и кинотеатры – плюс 3,1% и 2,4% соответственно. Детские аттракционы стали дороже на 1,9%, а тренажерные залы – на 1%.

В разрезе целого года ситуация заметно отличается: сильнее всего подорожали именно детские аттракционы – сразу на 21,4%. Абонементы в бассейны выросли в цене на 17,8%, а в тренажерные залы – на 13,7% за год. Билеты на спектакли стали дороже на 11,1%, а в кино – на 10,3%.

Рост цен в сфере культуры, отдыха и спорта
Рост цен в сфере культуры, отдыха и спорта. Инфографика: ranking.kz

Примечательно, что на фоне роста цен сфера отдыха, культуры и спорта переживает некоторое снижение. Так, за первый квартал 2024 года объем услуг в этом секторе экономики составил 127,6 млрд тенге – это сразу на 22,6% меньше в стоимостном выражении, чем было годом ранее. Реальное сокращение объема услуг составило порядка 31,4%.

Стоит отметить, что, если не учитывать ненаблюдаемый сектор экономики (серый), то объем услуг окажется меньше – 127,3 млрд тенге. Это на 22,8% меньше прошлогоднего показателя.

Напомним, рост цен в сфере отдыха фиксировался и в прошлом году. Например, ранее мы рассказывали о серьезном подорожании детских аттракционов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2112513-attrakciony-i-abonementy-na-plavanie-silno-podorozhali-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.