Аттракционы и абонементы на плавание сильно подорожали в Казахстане

За последний год услуги в сфере отдыха и культуры подорожали на 14%. Особенно сильно цены выросли на детские аттракционы и абонементы в бассейны. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане сильнее всего цены растут в сфере платных услуг. Например, по итогам мая годовая инфляция в секторе составила 13,9%. Не последнюю роль в этом сыграли коммунальные услуги. Впрочем, растут не только тарифы на электричество, воду и вывоз мусора.

Как отмечает портал ranking.kz, в стране заметно подорожала сфера культуры, отдыха и спорта. Так, только в апреле в целом прирост цен здесь составил 2% за месяц и сразу 13,8% за год.

В месячном разрезе сильнее всего подорожали услуги бассейнов – на 5,4%. Следом театры и кинотеатры – плюс 3,1% и 2,4% соответственно. Детские аттракционы стали дороже на 1,9%, а тренажерные залы – на 1%.

В разрезе целого года ситуация заметно отличается: сильнее всего подорожали именно детские аттракционы – сразу на 21,4%. Абонементы в бассейны выросли в цене на 17,8%, а в тренажерные залы – на 13,7% за год. Билеты на спектакли стали дороже на 11,1%, а в кино – на 10,3%.

Рост цен в сфере культуры, отдыха и спорта. Инфографика: ranking.kz

Примечательно, что на фоне роста цен сфера отдыха, культуры и спорта переживает некоторое снижение. Так, за первый квартал 2024 года объем услуг в этом секторе экономики составил 127,6 млрд тенге – это сразу на 22,6% меньше в стоимостном выражении, чем было годом ранее. Реальное сокращение объема услуг составило порядка 31,4%.

Стоит отметить, что, если не учитывать ненаблюдаемый сектор экономики (серый), то объем услуг окажется меньше – 127,3 млрд тенге. Это на 22,8% меньше прошлогоднего показателя.

Напомним, рост цен в сфере отдыха фиксировался и в прошлом году. Например, ранее мы рассказывали о серьезном подорожании детских аттракционов.