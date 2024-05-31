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Почему тенге постоянно эволюционирует: глава Нацбанка объяснил выпуск новой 10-тысячной купюры

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Новая 10-тысячная купюра тенге
Новая 10-тысячная купюра. Фото: nationalbank.kz

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге ответил на критику новой 10-тысячной купюры, которую должны выпустить в обращение 28 июня, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему тенге постоянно эволюционирует, тогда как дизайн доллара и евро остается практически неизменным.

"Я не знаю. На вкус и цвет товарища нет (на критику казахстанцев о том, что новая купюра бесцветная – ред.). На самом деле, нам кажется, что купюра, наоборот, получилась яркой.

Естественно, как председатель Национального банка, я не могу отвечать за дизайн. Я все-таки не творческий человек, но, конечно, мы его утверждаем. Если честно, я слышал много позитивных отзывов о новой купюре", - сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, на международной выставке банкнот новая купюра номиналом в 10 тыс. тенге выиграла номинацию "Лучшая банкнота специального выпуска.

"Не знаю, мир оценил, что у нас неплохие банкноты. У нас есть группа дизайнеров, которые работают в штате Национального банка. Они сами ездили во все наши музеи, в Берель (село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области - прим.), в Алматинскую область, изучали артефакты по всем музеям.

Так что, это была работа внутренней дизайнерской группы Национального банка. Никого дополнительно мы не привлекали, никаких консультантов. Дополнительных денег мы не тратили", - заверил глава Нацбанка.

Однако он не стал озвучивать информацию о тираже, мотивировав тем, что это закрытая информация.

"Это всегда и везде, во всех странах, закрытая информация", - резюмировал Тимур Сулейменов.

Напомним, вчера стало известно, что с 28 июня этого года в обращение выпустят 10-тысячные купюры нового дизайна - они должны будут заменить образцы 2012 года. В Национальном банке Казахстана показали, как она выглядит.

В Нацбанке также напомнили, что новые банкноты будут постепенно заменять банкноты старого образца 2012 года (тоже номиналом в 10 тыс. тенге) в течение двух лет - до 28 июня 2026 года. При этом гражданам в этот период не надо будет самим обменивать старые купюры.

Напомним, новую серию банкнот тенге презентовали в ноябре на XI Конгрессе финансистов Казахстана. В том же месяце в Казахстане поступили в обращение юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге в честь 30-летия национальной валюты. Позже специалисты рассказывали, как проверить на подлинность эту купюру.

В декабре в Нацбанке сообщили о выпуске в обращение новых 5 тысяч тенге нового дизайна образца 2023 года.

А в конце февраля в НБК объяснили, почему казахстанцы до сих пор не видели обновленную 5-тысячную купюру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2110320-pochemu-tenge-postoyanno-evolyucioniruet-glava-nacbanka-obyasnil-vypusk-novoy-10-tysyachnoy-kupyury/

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