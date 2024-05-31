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Китай ограничит экспорт авиационного и аэрокосмического оборудования

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Доллары лежат на фоне флагов США и Китая
Флаги США и Китая. Иллюстративное фото: pexels.com

Китай ограничит экспорт авиационного и аэрокосмического оборудования. По данным правительства, это будет сделано для обеспечения национальной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Правительство Китая заявило, что с 1 июля ограничит экспорт некоторых авиационных и аэрокосмических компонентов и технологий, ссылаясь на необходимость защиты национальной безопасности. В Министерстве торговли страны сообщили, что новые правила направлены также на выполнение международных обязательств, связанных с нераспространением ядерного оружия.

Экспорт оборудования, программного обеспечения и технологий, связанных с компонентами аэрокосмической конструкции, производством двигателей и производством газовых турбин, потребует специальных экспортных лицензий.

"Введение экспортного контроля в отношении конкретных товаров является международной практикой", — сказал представитель Министерства торговли Китая, добавив, что новые правила не нацелены на какую-либо конкретную страну или регион.

В сообщении также говорится, что Пекин выступает против использования товаров из Китая в деятельности, которая подрывает национальный суверенитет, безопасность и развитие Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2110023-kitay-ogranichit-eksport-aviacionnogo-i-aerokosmicheskogo-oborudovaniya/

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