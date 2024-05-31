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Власти Вьетнама попросили жителей экономить электроэнергию из-за дефицита

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Город во Вьетнаме
Вьетнам. Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Вьетнама обратились к местным жителям с просьбой экономить электроэнергию, поскольку из-за жары потребление достигло рекордных уровней, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Государственное коммунальное предприятие Vietnam Electricity (EVN) заявило, что потребление электроэнергии в стране достигло рекордного уровня в миллиард киловатт-часов. По данным государственных СМИ, в 2023 году пиковое потребление электроэнергии в день составило около 940 млн кВтч.

Особенно выросло потребление электроэнергии в северном Вьетнаме, где расположены крупные промышленные парки и заводы транснациональных компаний, в том числе Apple.

Несмотря на заверения правительства о том, что в этом году Вьетнам не столкнется с дефицитом электроэнергии, EVN неоднократно призывало к экономии.

В последние годы Вьетнам стал основной производственной базой для многих технологических компаний мира, которые перенесли производство из Китая из-за напряженных отношений между китайским правительством и властями США. Это повысило нагрузку на инфраструктуру страны. Согласно отчету Всемирного банка, дефицит электроэнергии во Вьетнаме связан с многолетним отсутствием инвестиций в эту отрасль.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь призвал правительственные учреждения диверсифицировать источники энергии, используя не только гидроэнергетику, но и уголь. По его словам, в случае необходимости Вьетнам прибегнет к импорту электроэнергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2110020-vlasti-vetnama-poprosili-zhiteley-ekonomit-elektroenergiyu-iz-za-deficita/

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