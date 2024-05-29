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Цены на апельсиновый сок выросли до рекордных значений во всем мире из-за неурожая в Бразилии

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Натуральный апельсиновый сок
Апельсиновый сок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цены на апельсиновый сок взлетели до рекордных значений во всем мире из-за неурожая в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере апельсинов, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Фьючерсы на апельсиновый сок, которые позволяют игрокам отрасли застраховаться от колебаний цен, находятся в упадке с конца 2022 года, когда ураган, а затем резкое похолодание опустошили акры апельсиновых рощ во Флориде, регионе США, который является вторым по величине производителем апельсинов в мире. Но в этом месяце рост резко ускорился, поскольку перспектива неурожая в Бразилии вызвала панику на рынке.

Фьючерсы на концентрированный апельсиновый сок на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке достигли 4,92 доллара за фунт, что почти вдвое превышает цену годичной давности.

"Это кризис. Мы никогда не видели ничего подобного, даже во время сильных морозов и ураганов", — сказал Кис Кулс, президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков (IFU).

По данным IFU, огромный дефицит вызвал опасения по поводу роста цен, который ударит по потребителям и фундаментально изменит мировую индустрию апельсинового сока.

Обычно производители смешивают запасы замороженного апельсинового сока прошлого сезона, срок годности которого составляет два года, с новым урожаем. Но сокращения поставок, происходящие на протяжении последних трех лет, привели к истощению запасов.

По мнению Кулса, долгосрочным решением проблемы нехватки апельсинов может стать производство апельсинового сока из мандаринов, деревья которых более устойчивы к изменению климата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2108634-ceny-na-apelsinovyy-sok-vyrosli-do-rekordnyh-znacheniy-vo-vsem-mire-iz-za-neurozhaya-v-brazilii/

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