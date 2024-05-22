Роуминг может подешеветь для казахстанцев на территории России

Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассматривают возможность снизить тарифы для звонков в роуминге. Какая работа проводится в этой сфере, узнали журналисты NUR.KZ.

Стоимость и качество услуг связи волнует многих казахстанцев и эта тема всегда на слуху. Недавно, например, стало известно, что цены на связь в стране рекордно выросли.

Однако иногда стоимость звонков может оказаться еще выше, например, при выезде из страны, где не "ловит" ни один казахстанский оператор.

В этом случае казахстанцам, как правило, доступна связь в роуминге, которая позволяет не заключать договор с местными операторами связи, а пользоваться прежним. Однако за удобство надо платить, и обычно стоимость таких услуг намного выше, чем у стандартных тарифов.

Но в Евразийском экономическом союзе планируют это изменить. Сейчас, как сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, государства-члены ЕАЭС обсуждают возможность установления справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге.

Во всех пяти странах союза проводится работа по снижению ставок для звонков и межоператорских тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территории государств-членов ЕАЭС.

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Только снижением тарифов дело между тем не ограничивается. В странах союза особое внимание начали уделять борьбе с мошенничеством в сетях электросвязи при пропуске международного трафика.

Для этого предлагается применять отечественные системы безопасности и осуществлять оперативный обмен информацией между операторами электросвязи государств-членов ЕАЭС.

А в отдельных случаях планируется взаимная проверка номерных емкостей операторов, проведение онлайн верификации голосового трафика, увеличение количества тестовых звонков и проведение совместных расследований случаев мошенничества.

Напомним, ранее также появлялась информация о том, что в странах ЕАЭС вовсе могут отменить роуминг. Но, чтобы этого достичь, требуется решить множество вопросов в области тарификации, лицензирования и даже законодательства.