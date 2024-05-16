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Инфляция в еврозоне снизится в 2024 году, заявили европейские чиновники

Опубликовано:

Евро
Евро. Иллюстративное фото: pixabay.com

Европейская комиссия заявила, что в 2024 году инфляция в еврозоне снизится быстрее, чем ожидали экономисты, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Представители Еврокомиссии заявили, что годовая инфляция евро снизится до 2,5% в 2024 году, прежде чем достигнет целевого показателя Европейского центрального банка в 2% во второй половине 2025 года. В своем предыдущем прогнозе, озвученном в феврале, комиссия прогнозировала постепенное снижение до 2,7% в 2024 году и 2,2% в следующем году.

"Мы ожидаем ускорения темпов роста евро в этом году и дальнейшего ускорения в 2025 году. Между тем, инфляция будет продолжать снижаться и достигнет целевого показателя ЕЦБ в следующем году", — сказал Паоло Джентилони, комиссар ЕС по экономике.

В своем весеннем прогнозе комиссия заявила, что быстрое снижение инфляции было связано с ослаблением цен на товары. По их данным, опасения относительно сбоев в поставках из-за нападений на суда в Красном море не оправдались.

Экономика еврозоны продемонстрировала признаки восстановления в первые три месяца 2024 года, когда ее ВВП вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2101469-inflyaciya-v-evrozone-snizitsya-v-2024-godu-zayavili-evropeyskie-chinovniki/

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