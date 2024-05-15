Власти Китая могут выкупить дома у проблемных застройщиков, чтобы справиться с кризисом

Власти Китая готовятся выкупить миллионы непроданных домов в госсобственность в попытке спасти просевший рынок недвижимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Как сообщили источники Bloomberg, государственный совет Китая разрабатывает предварительный план действий по выкупу невостребованной недвижимости у застройщиков в госсобственность. Ранее в стране уже принимались меры по выкупу в госсобственность избыточного количества жилья, однако в этот раз меры обещают быть более масштабными.

Ожидается, что властям городов и провинций будет предложено приобрести непроданные дома у проблемных застройщиков с большими скидками. Для этого могут быть использованы заемные средства, предоставленные государственными банками. После этого данные дома станут доступным жильем для социально-уязвимых категорий населения.

Чиновники находятся на стадии обсуждения данных планов и, по словам источников Bloomberg, на согласования может уйти не один месяц. Если власти действительно пойдут на такой шаг, это может означать разрешение кризиса на рынке недвижимости Китая, который наблюдается в стране последние два года.

Застройщики в Китае столкнулись с трудностями во время пандемии, когда не смогли вовремя достроить жилье из-за заболеваний сотрудников и карантинных ограничений.