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Власти Германии хотят ввести налоговые льготы, чтобы стимулировать людей работать больше

Опубликовано:

Флаг Германии
Флаг Германии. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Германии готовятся ввести налоговые льготы с целью стимулировать увеличение рабочей активности населения и решить экономические проблемы страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца объявила о разработке плана роста экономики, направленного на повышение эффективности трудового законодательства страны. По данным источников FT, возможные меры могут включать снижение налогов и пересмотр льгот.

Сокращение рабочего времени в Европе после пандемии усугубило экономические проблемы региона и снизило уровень конкурентоспособности, в том числе из-за старения населения, что приводит к уменьшению рабочей силы.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2022 году работающие жители Германии имели самый короткий рабочий день по сравнению с другими странами с развитой экономикой, что частично объясняется высокой долей женщин, работающих неполный рабочий день.

Согласно данным ОЭСР, среднегодовое количество рабочих часов населения Германии за последние 50 лет сократилось на 30%. Многие люди предпочитают иметь нескольких работ и не работать в одной компании полный рабочий день из-за высоких налогов. Новые меры государства направлены на решение этой проблемы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2100125-vlasti-germanii-hotyat-vvesti-nalogovye-lgoty-chtoby-stimulirovat-lyudey-rabotat-bolshe/

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