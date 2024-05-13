Южная Корея инвестирует более 7 млрд долларов в полупроводниковую промышленность

Южная Корея планирует инвестировать 10 трлн вон (7,3 млрд долларов) в поддержку производителей микросхем, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил, что правительство вскоре представит подробности программы поддержки полупроводниковой промышленности. Эта программа будет в первую очередь направлена на производителей оборудования, которые не обладают собственными производственными мощностями.

Предполагается, что программа может включать в себя выдачу государственных кредитов и создание нового фонда, финансируемого государственными и частными финансовыми учреждениями.

Кроме того, власти Южной Кореи планируют создать зону, где будут размещены предприятия по производству чипов к югу от Сеула. По данным правительства, эта зона станет крупнейшим в мире высокотехнологичным комплексом.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель обещал направить государственные ресурсы на развитие производства микросхем и предоставить налоговые льготы для предприятий.