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Китай планирует превратить Хайнань в крупнейшую в мире зону беспошлинной торговли

Опубликовано:

Остров Хайнань
Хайнань. Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Китая планируют превратить курортный остров в крупнейшую в мире зону беспошлинной торговли, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Китай намерен преобразить тропическую островную провинцию Хайнань, площадь которой сопоставима с площадью Бельгии, в крупнейшую в мире зону беспошлинной торговли. Этот шаг предпринят властями страны с целью убедить потребителей покупать предметы роскоши и стимулировать развитие внутренней экономики.

Политики планируют создать единую зону беспошлинной торговли с отдельной таможенной системой уже в следующем году. Высокие налоги на иностранные предметы роскоши, которые платят покупатели в большинстве китайских юрисдикций, делают зоны низкой или беспошлинной торговли особенно привлекательными.

Пекин надеется превратить Хайнань в двигатель внутреннего потребления, который сможет конкурировать с островом Чеджу в Южной Корее, а также с магазинами беспошлинной торговли в Европе.

Власти уже снизили ставку подоходного налога на Хайнане для некоторых компаний с 25% до 15% и отменили импортные пошлины на некоторые товары. Они также ввели безвизовый въезд на остров для граждан 59 стран. Планируемое создание отдельной таможенной зоны в следующем году дополнительно снизит налоги на покупки предметов роскоши на Хайнане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2099390-kitay-planiruet-prevratit-haynan-v-krupneyshuyu-v-mire-zonu-besposhlinnoy-torgovli/

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