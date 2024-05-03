Крупнейший в мире производитель оливкового масла заявил о кризисе в отрасли

Крупнейший в мире производитель оливкового масла Deoleo заявил, что отрасль переживает один из самых сложных периодов в своей истории, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Испанская компания отмечает необходимость глубокой трансформации отрасли, поскольку она столкнулась с одним из самых трудных моментов. Изменения климата, рост цен, высокие процентные ставки и сильная инфляция в последние месяцы нанесли серьезный ущерб всей цепочке поставок оливкового масла.

Двухлетняя засуха в Испании привела к сокращению урожая оливок, что привело к резкому росту цен, который оказался шокирующим как для потребителей, так и для ветеранов отрасли. Испания является крупнейшим в мире производителем оливкового масла, ответственным за более 40% мирового производства.

"Мы переживаем один из самых сложных периодов в истории отрасли. Высокая инфляция, сопряженная с высокими процентными ставками и неопределенностью в прогнозах урожая оливкового масла, привели к значительному росту цен", - заявил Мигель Анхель Гусман, директор по продажам Deoleo.

Цены на оливковое масло первого отжима в испанской Андалусии в январе достигли рекордных 9,2 евро (9,84 доллара за килограмм). По состоянию на 19 апреля цена масла снизилась и составила около 7,8 евро за килограмм, согласно данным эталонного индекса Mintec, по сравнению с примерно 8 евро в конце марта.