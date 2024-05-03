Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Крупнейший в мире производитель оливкового масла заявил о кризисе в отрасли

Опубликовано:

Оливковое масло и маслины в стеклянной посуде
Оливковое масло. Иллюстративное фото: pexels.com

Крупнейший в мире производитель оливкового масла Deoleo заявил, что отрасль переживает один из самых сложных периодов в своей истории, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Испанская компания отмечает необходимость глубокой трансформации отрасли, поскольку она столкнулась с одним из самых трудных моментов. Изменения климата, рост цен, высокие процентные ставки и сильная инфляция в последние месяцы нанесли серьезный ущерб всей цепочке поставок оливкового масла.

Двухлетняя засуха в Испании привела к сокращению урожая оливок, что привело к резкому росту цен, который оказался шокирующим как для потребителей, так и для ветеранов отрасли. Испания является крупнейшим в мире производителем оливкового масла, ответственным за более 40% мирового производства.

"Мы переживаем один из самых сложных периодов в истории отрасли. Высокая инфляция, сопряженная с высокими процентными ставками и неопределенностью в прогнозах урожая оливкового масла, привели к значительному росту цен", - заявил Мигель Анхель Гусман, директор по продажам Deoleo.

Цены на оливковое масло первого отжима в испанской Андалусии в январе достигли рекордных 9,2 евро (9,84 доллара за килограмм). По состоянию на 19 апреля цена масла снизилась и составила около 7,8 евро за килограмм, согласно данным эталонного индекса Mintec, по сравнению с примерно 8 евро в конце марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2095217-krupneyshiy-v-mire-proizvoditel-olivkovogo-masla-zayavil-o-krizise-v-otrasli/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.