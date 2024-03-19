Почти на 20% подорожали платные услуги в одном из регионов Казахстана

Сфера платных услуг в Казахстане подорожала сильнее всего – плюс 12,8% по итогам февраля. При этом отличилась Карагандинская область, в которой рост цен достиг почти 20%. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Общая инфляция в Казахстане по итогам февраля 2024 года составила 9,3% за год. Продукты питания стали дороже на 7,4%, непродовольственные товары – на 8,5%, а сфера платных услуг – сразу на 12,8%.

При этом, согласно данным Национального банка РК, сразу в десяти регионах страны общая инфляция оказалась выше среднереспубликанской. Отличилась в первую очередь Карагандинская область – здесь годовой рост цен составил сразу на 11,5%.

На втором месте оказалась Восточно-Казахстанская область (10,2%), а третье досталось Мангистауской области (10%). В Алматинской области зафиксирован наименьший показатель (7,1%).

В Алматы цены за год выросли на 9,9%, в Астане – на 9,5%, а в Шымкенте – на 8,5%.

Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Примечательно, что в каждой сфере экономики есть свои лидеры по росту цен. Так, например, Карагандинская область отметилась самым сильным подорожанием сферы платных услуг – сразу на 18% за год по итогам февраля. За ней идет Атырауская область – 17,1%, а замыкает тройку Туркестанская область – 16,3%.

Мангистауская область стала лидером по росту цен на непродовольственные товары – плюс 13,3%. За ней идут Карагандинская и Западно-Казахстанская области – плюс 10,1% и 9,3% соответственно.

А вот по подорожанию продуктов питания лидерство закрепилось за областью Ұлытау – плюс 10,3% по итогам февраля. Второе место делят Алматы и Восточно-Казахстанская область с приростом в 9,1% в каждом регионе, а третье досталось Акмолинской области, где цены выросли на 8,9% за год.

Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что в феврале было зафиксировано заметное ускорение месячной инфляции – до 1,1%. Выше всего этот показатель также в Карагандинской области – плюс 1,9% за месяц. Для сравнения: за последние пять лет средний показатель инфляции в этом регионе в феврале составлял всего 0,8%.

На втором месте оказалась Астана – плюс 1,2% за месяц (0,7% – среднемесячное значение), а на третьем расположилась Актюбинская область с приростом в 1,2% против средних 0,8% за последние пять лет.

Месячная инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что на фоне таких высоких показателей инфляции некоторые эксперты ожидают дальнейшего ускорения ее темпов уже в апреле текущего года. Не последнюю роль в этом может сыграть и подорожание сферы платных услуг.