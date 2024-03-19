Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Почти на 20% подорожали платные услуги в одном из регионов Казахстана

Опубликовано:

Семья считает расходы
Семейная пара. Иллюстративное фото: skynesher/Getty Images

Сфера платных услуг в Казахстане подорожала сильнее всего – плюс 12,8% по итогам февраля. При этом отличилась Карагандинская область, в которой рост цен достиг почти 20%. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Общая инфляция в Казахстане по итогам февраля 2024 года составила 9,3% за год. Продукты питания стали дороже на 7,4%, непродовольственные товары – на 8,5%, а сфера платных услуг – сразу на 12,8%.

При этом, согласно данным Национального банка РК, сразу в десяти регионах страны общая инфляция оказалась выше среднереспубликанской. Отличилась в первую очередь Карагандинская область – здесь годовой рост цен составил сразу на 11,5%.

На втором месте оказалась Восточно-Казахстанская область (10,2%), а третье досталось Мангистауской области (10%). В Алматинской области зафиксирован наименьший показатель (7,1%).

В Алматы цены за год выросли на 9,9%, в Астане – на 9,5%, а в Шымкенте – на 8,5%.

Рост цен в регионах Казахстана
Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Примечательно, что в каждой сфере экономики есть свои лидеры по росту цен. Так, например, Карагандинская область отметилась самым сильным подорожанием сферы платных услуг – сразу на 18% за год по итогам февраля. За ней идет Атырауская область – 17,1%, а замыкает тройку Туркестанская область – 16,3%.

Мангистауская область стала лидером по росту цен на непродовольственные товары – плюс 13,3%. За ней идут Карагандинская и Западно-Казахстанская области – плюс 10,1% и 9,3% соответственно.

А вот по подорожанию продуктов питания лидерство закрепилось за областью Ұлытау – плюс 10,3% по итогам февраля. Второе место делят Алматы и Восточно-Казахстанская область с приростом в 9,1% в каждом регионе, а третье досталось Акмолинской области, где цены выросли на 8,9% за год.

Инфляция в регионах Казахстана по итогам февраля 2024 года
Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что в феврале было зафиксировано заметное ускорение месячной инфляции – до 1,1%. Выше всего этот показатель также в Карагандинской области – плюс 1,9% за месяц. Для сравнения: за последние пять лет средний показатель инфляции в этом регионе в феврале составлял всего 0,8%.

На втором месте оказалась Астана – плюс 1,2% за месяц (0,7% – среднемесячное значение), а на третьем расположилась Актюбинская область с приростом в 1,2% против средних 0,8% за последние пять лет.

Месячная инфляция в регионах Казахстана
Месячная инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что на фоне таких высоких показателей инфляции некоторые эксперты ожидают дальнейшего ускорения ее темпов уже в апреле текущего года. Не последнюю роль в этом может сыграть и подорожание сферы платных услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2070840-pochti-na-20-podorozhali-platnye-uslugi-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.