Кто вернет 500 млн долларов долгов за "Арселлор Миттал Темиртау", заинтересовались депутаты

Металлургический комбинат, который сменил собственника и стал теперь называться Qarmet, имеет долги на 500 млн долларов США перед казахстанским бизнесом. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Карагандинский металлургический комбинат сменил собственника в конце 2023 года после череды трагических событий, связанных с угольными шахтами.

Как отмечается в депутатском запросе премьер-министру Алихану Смаилову, опубликованном на сайте мажилиса парламента РК, у компании остаются долги перед казахстанскими предпринимателями на сумму 500 млн долларов США за поставленные ими товары и оказанные услуги для нужд предприятия.

При этом депутаты указывают на неопределенность в вопросах возврата этих средств.

Напомним, ранее стало известно, на что будут потрачены 16 млрд тенге, пожертвованные ArcelorMittal фонду "Қазақстан халқына".

Долгое ожидание

Согласно запросу депутатов, кредиторская задолженность компании перед казахстанскими подрядчиками формировалась в течение многих лет.

А теперь им непонятно, как в текущей ситуации будут обстоять дела с возвратом долгов за поставленные на комбинат материалы и оборудование, для отслеживания которых потребуется полная ревизия документации.

"Если раньше у подрядчиков и поставщиков была хоть какая-то надежда, пусть по частям, но все же получить свои деньги, то сейчас они реально опасаются банкротства и лишения всех своих средств.

А ведь за этими долгами стоят судьбы не только предприятий и их контрпартнеров, но и тысяч семей работников подрядных организаций", – отмечают депутаты.

Календарь. Иллюстративное фото: Parkpoom Yeesoontes/EyeEm/Getty Images

Вернут ли долги

Как указывается в тексте запроса, предпринимателей беспокоят риски неуплаты образовавшейся задолженности. При этом отмечается, что ранее работа в этом направлении уже велась и создавались соответствующие разрешительные комиссии.

"Однако, текущее положение дел показало, что ситуация осталась нерешенной и фактически была спущена на тормозах.

Вместе с тем, кроме задолженности, предприниматели столкнулись с проблемой при закрытии кассовых разрывов и оплатой налогов. По информации налоговых органов, образовавшаяся задолженность в таких случаях списываться не будет", – указывают депутаты.

Другими словами, предприниматели также сталкиваются с финансовыми претензиями и доначислениями налогов со стороны фискальных органов. Но при этом средств на оплату налогов у них нет из-за того, что должник в лице карагандинского комбината не выплатил положенные суммы денег.

Поэтому депутаты просят правительство рассмотреть данный вопрос и рассказать о мерах, которые предпринимаются для погашения задолженности комбината перед отечественными предпринимателями малого и среднего бизнеса.

Ответ на запрос пока не был опубликован.

Напомним, ранее Токаев дал поручение по Qarmet – бывшему "АрселорМиттал Темиртау".