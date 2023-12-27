Ожидает ли Еврозону рецессия в новому году, рассказали эксперты

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году экономику Еврозоны ожидает незначительный рост, несмотря на то, что зарплата впервые растет быстрее инфляции, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Две трети опрошенных экономистов заявили, что, по их мнению, Еврозона уже находится в рецессии. Этим термином обычно обозначают процесс, когда ВВП сокращается в течение двух кварталов подряд.

"Мы бы не назвали это полноценной рецессией. Скорее, этот процесс можно характеризовать как стагнацию.

Тем более, что в 2024 году мы все-таки будем наблюдать, пусть медленное, но восстановление экономики. Дальнейшего ухудшения положения не будет", — сказал Пол Холлингсворт, главный европейский экономист BNP Paribas.

В опросе приняли участие 48 экономистов. Большинство респондентов прогнозируют, что нынешний спад будет кратковременным, с умеренно положительным ростом в первом квартале 2024 года. Однако они предупредили, что высокие процентные ставки, потенциальные потрясения на энергетическом рынке и геополитическая нестабильность еще могут вызвать более сильный спад.

В среднем экономисты, опрошенные FT, прогнозируют, что в следующем году экономика Еврозоны вырастет чуть более чем на 0,6%. Большинство из них более пессимистичны, чем Европейский центральный банк и МВФ, которые прогнозировали, что экономика блока вырастет на 0,8% и 1,2% в следующем году соответственно.