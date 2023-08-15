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Реальные оклады шахтеров оказались ниже средней зарплаты по Казахстану

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Рабочие трудятся на шахте
Шахтеры. Иллюстративное фото: Sergei Bobylev/TASS/Getty Images

Горнодобывающая промышленность является одной из самых высокооплачиваемых сфер казахстанской экономики. Однако, как отмечают аналитики Finprom, рядовые шахтеры не получают большие зарплаты.

По данным Бюро национальной статистики средняя зарплата в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров во втором квартале 2023 года составила 710 859 тенге. Она считается одной из самых высокооплачиваемых в экономике страны. Впрочем, как отмечают аналитики, у большинства горняков оклады гораздо меньше.

В среднем работники, занятые в сфере добычи металлических руд, в апреле-июле 2023 года получали около 533,8 тыс. тенге в месяц. В добыче угля – 503,9 тыс. тенге, а прочих полезных ископаемых – лишь 292 тыс. тенге.

Больше среднего показателя при этом зарабатывают в добыче сырой нефти и природного газа – 1,2 миллиона тенге.

Зарплаты в горнодобывающей промышленности Казахстана.
Средние зарплаты в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Размер оклада также зависит от региона. Например, в таких нефтяных областях, как Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская, средние зарплаты работников горнодобывающей промышленности превышают 1 млн тенге.

В то же время в Карагандинской области и Ұлытау этот показатель во втором квартале 2023 года составлял лишь 540,1 тыс. и 490,1 тыс. тенге соответственно. Самые низкие оклады были зафиксированы в области Жетісу – всего 148 тыс. тенге в месяц.

Зарплаты шахтеров в региональном разрезе.
Средние зарплаты в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Другими словами, зарплаты могут сильно отличаться в зависимости как от региона, так и от того, что именно в нем добывается. Их размеры в определенном секторе при этом могут быть гораздо ниже среднего показателя.

Так, например о сложной ситуации с зарплатами сообщалось, например, в Восточно-Казахстанской области. Горняки, работающие в этом регионе, жаловались на низкие зарплаты. По их словам, оклады рядовых шахтеров варьируются от 250 тыс. до 400 тыс. тенге за вахту. Это притом, что их работа сопряжена с риском для здоровья.

Впрочем, такие зарплаты получают не только шахтеры Восточно-Казахстанской области. Как отмечают аналитики, если взять за основу не среднюю номинальную зарплату, а модальную, то есть ту, которую получает большинство работников горнодобывающей промышленности, то ни о каких 710 тыс. тенге в месяц речи не идет.

Так, по данным Бюро национальной статистики, по итогам 2022 года модальная зарплата работников горнодобывающей промышленности в Казахстане составляла всего 297,9 тыс. тенге. Этот показатель рассчитывается раз в год, поэтому более новых данных пока нет.

Но ситуация не сильно отличалась и в прошлые годы. Например, в 2021 году модальная зарплата горняков составляла 187,8 тыс. тенге, а в 2020 году – 137,6 тыс. тенге. При этом средние зарплаты в секторе последние 4 года всегда превышали 400 тыс. тенге.

Модальная зарплата шахтеров в Казахстане.
Модальная зарплата в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Другими словами, зарплаты выше 700 тыс. тенге, или хотя бы средних по стране 366 тыс., многие работники горнодобывающей промышленности в реальности не получают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032494-realnye-oklady-shahterov-okazalis-nizhe-sredney-zarplaty-po-kazahstanu/

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