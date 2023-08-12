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Власти Сингапура снизили прогноз экономического роста на 2023 год

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Сингапур
Сингапур. Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Сингапура снизили прогноз экономического роста страны на 2023 год из-за слабого внешнего спроса и замедления мировой экономики. Согласно прогнозу, рост ВВП Сингапура в этом году составит от 0,5% до 1,5%, передает CNBC.

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Ранее правительство прогнозировало рост в диапазоне от 0,5% до 2,5%. О новых прогнозах экономического роста сообщило Министерство торговли и промышленности Сингапура. По итогам второго квартала 2023 года ВВП страны вырос на 0,5% в годовом исчислении, что ниже предварительной оценки правительства в 0,7%.

"Перспективы внешнего спроса Сингапура на оставшуюся часть года остаются слабыми. Кроме того, наблюдается спад на рынке электроники, который может быть очень затяжным. Постепенное восстановление ожидается не раньше конца этого года", — говорится в заявлении министерства.

Правительство Сингапура также подчеркнуло, что состояние мировой экономики все еще остается нестабильным. Во многих регионах наблюдается продолжительная инфляция, что в перспективе может привести к значительному сокращению глобальных расходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032091-vlasti-singapura-snizili-prognoz-ekonomicheskogo-rosta-na-2023-god/

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