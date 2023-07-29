Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

ВВП США вырос на 2,4% во втором квартале 2023 года, несмотря на то, что эксперты утверждали о надвигающейся рецессии. Такие данные опубликовало Министерство торговли страны, передает CNBC.

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По данным Минторговли, ВВП вырос на 2,4% в период с апреля по июль. Это выше, чем оценка аналитиков Dow Jones, которые предполагали, что рост составит 2%, а значит, не изменится по сравнению с первым кварталом года. На фоне этого известия выросла доходность казначейских облигаций. Предполагается, что акции также продемонстрируют рост.

Аналитики утверждают, что экономический рост США во втором квартале 2023 года обеспечен увеличением потребительских расходов. Благодаря которым также удалось увеличить инвестиции в основной капитал, государственные расходы и товарные запасы.

Не менее важным фактором роста ВВП некоторые называют меры по сдерживанию инфляции.

"Очень хорошо, когда ВВП показывает положительную динамику, а уровень инфляции постоянно замедляется", — сказал Стив Рик, главный экономист TruStage.

По его словам, это показывает, что агрессивное повышение процентной ставки, к которому прибегало ФРС США на протяжении последнего года, является действительно эффективной мерой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030420-vvp-ssha-vyros-na-24-vo-vtorom-kvartale-2023-goda/