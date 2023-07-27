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Больше бананов и манго стали выращивать в Италии на фоне экстремальной жары

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Бананы
Бананы. Иллюстративное фото: pexels.com

Экстремальная жара повлияла на то, что в Италии стали выращивать больше бананов и манго. При этом эксперты предупреждают, что изменение климата в Европе может оказать сильное влияние на продовольственную безопасность всего мира, передает The Wall Street Journal.

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Повышение уровня моря, засуха и аномальная жара негативно влияют на производство продуктов питания в средиземноморском регионе. Изменения климата в этом году сильно ударили по сельскохозяйственному производству. Ущерб нанесен оливковым рощам и рисовым полям в Испании, пасекам в Италии и другим сельскохозяйственным угодьям.

По данным сельскохозяйственной торговой ассоциации Coldiretti, в жаркую погоду коровы производят меньше молока, а пчелы менее охотно собирают пыльцу. Производство меда в Италии снизилось на 70% по сравнению с прошлым годом.

Климат в Средиземноморье меняется быстрее, чем в большинстве регионов на Земле. Средняя температура здесь уже поднялась примерно на 1.5 градуса по Цельсию с начала индустриальной эпохи. Проблемы, с которыми сталкиваются фермеры в Средиземноморье, дают представление о том, как может развиваться планета, если продолжатся изменения климата.

Карлес Ибаньес Марти, глава отдела изменения климата в барселонском исследовательском центре Eurecat, заявил, что выращивание риса в некоторых регионах будет невозможно, если глобальное потепление будет продолжаться.

При этом в регионе начали выращивать больше фруктов, которые прежде можно было вырастить исключительно в тропическом климате. Это бананы, манго и авокадо. Производство этих фруктов в итальянских регионах Сицилия, Калабрия и Апулия увеличилось в три раза за последние пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030122-bolshe-bananov-i-mango-stali-vyraschivat-v-italii-na-fone-ekstremalnoy-zhary/

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