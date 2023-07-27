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Международный валютный фонд спрогнозировал рост мировой экономики

Опубликовано:

Доллар
Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз мирового экономического роста. Согласно данным экспертов, рост мировой экономики в этом году может составить 3%, передает BBC.

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Прогноз повысился на 0.2% по сравнению с данными апреля. Аналитики утверждают, что во многом это связано с тем, что люди начали больше путешествовать после официального завершения пандемии COVID-19. Кроме того, важными факторами роста стали укрепившийся рынок труда, а также возросший спрос на товары и услуги.

При этом аналитики МВФ уточняют, что резкий рост потребительских цен, а также высокие процентные ставки представляют опасность для развитых стран. Кроме того, на темпы роста мировой экономики ранее сильно влияло медленное восстановление китайской экономики. По мнению экспертов, в этом году этот фактор также может сыграть свою роль.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономики стран все еще восстанавливаются после последствий пандемии COVID-19. При этом он отметил, что в 2023 году уже наблюдается устойчивый спрос на услуги, связанные с туризмом. Кроме того, люди стали больше интересоваться выездными мероприятиями и все чаще ищут повод, чтобы выехать за пределы своих стран ради какого-либо приятного события.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030121-mezhdunarodnyy-valyutnyy-fond-sprognoziroval-rost-mirovoy-ekonomiki/

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