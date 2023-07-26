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H&M подала в суд на Shein за нарушение авторских прав

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H&M магазин в Китае
H&M. Иллюстративное фото: Kang Ping/China News Service via Getty Images

Популярный шведский производитель одежды в сегменте масс-маркет H&M подал иск в гонконгский суд на китайского конкурента Shein за нарушение авторских прав. В шведской компании утверждают, что Shein украли дизайн некоторых изделий H&M, передает Bloomberg.

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Ответчиками по иску Hennes & Mauritz выступают гонконгская компания Zoetop Business, которая ранее владела Shein, а также Shein Group, которая в настоящее время является владельцем. Стокгольмская компания H&M требует возмещения ущерба, а также судебного запрета на нарушение авторских прав и использование товарных знаков. Сумма, указанная в иске, не уточняется публично.

По данным H&M, работники Shein скопировали у них дизайн некоторых изделий: от купальников до свитеров. H&M подтвердила, что подала иск против Shein в Гонконге, утверждая, что конкуренты нарушали авторское право на некоторые изделия. Shein отказался комментировать предстоящий судебный процесс.

Несмотря на то, что за последние три года против китайского онлайн-ритейлера было выдвинуто множество обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности, иск H&M — это редкий случай, когда иск подан со стороны очень крупного конкурента в сегменте "быстрой моды".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029963-hm-podala-v-sud-na-shein-za-narushenie-avtorskih-prav/

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