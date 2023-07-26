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Правительство Китая пообещало бороться с безработицей в стране

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Улица в Китае
Китай. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Китая пообещало стимулировать потребительские расходы граждан и бороться с безработицей в стране. Кроме того, будет оказана поддержка сектору недвижимости, который пострадал после пандемии COVID-19, передает Financial Times.

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В Китае прошло заседание политбюро Коммунистической партии, во время которого участники обсудили дополнительные меры по поддержке экономики на вторую половину 2023 года. В протоколе заседания говорится, что восстановление экономики происходит медленно, поэтому сейчас необходимо расширять внутренний спрос на товары и услуги, стимулировать потребление за счет увеличения доходов населения.

"Необходимо, чтобы граждане покупали автомобили, электронику, товары для дома, а также вкладывались в спорт, отдых и культурный туризм", — говорится в сообщении государственного информационного агентства Синьхуа.

В настоящее время в Китае вновь начали проводиться массовые мероприятия, а люди устремились в путешествия после снятия строгих карантинных ограничений, действовавших в стране с начала 2020 года.

Джулиан Эванс-Притчард, глава отдела экономики Китая в Capital Economics, отметил, что власти Китая демонстрируют явную обеспокоенность сложившейся ситуацией. Во время заседания семь раз было произнесено слово "риски". По его словам, предыдущее заседание политбюро, состоявшееся в апреле, было более оптимистичным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029959-pravitelstvo-kitaya-poobeschalo-borotsya-s-bezrabotitsey-v-strane/

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