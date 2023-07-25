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Аналитики раскритиковали сверхмягкую политику Банка Японии

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Японская иена
Японская иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аналитики вновь раскритиковали политику Банка Японии после того, как базовая инфляция в стране в очередной раз превысила целевой показатель в 2%. По мнению экспертов, Центробанк Японии выбрал неправильную стратегию по борьбе с инфляцией, передает CNBC.

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Базовый индекс потребительских цен в Японии в июне вырос на 3,3% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям экономистов. При этом показатель превышает данные мая, когда рост составлял 3,2%. Инфляция в Японии держится уже на протяжении 15 месяцев. Банк Японии продолжает придерживаться позиции, согласно которой целевой показатель не превышает 2%.

Уровень инфляции в Японии рассчитывается без учета цен на продукты питания. Показатели инфляции являются ключевыми для Банка Японии, который должен на этой неделе пересмотреть денежно-кредитную политику в стране. Экономист Barclays Тецуфуми Ямакава сказал, что многие участники рынка по-прежнему считают рост цен в Японии временным, объясняя это увеличением затрат, а не ростом спроса.

Стратег CLSA по Японии Николас Смит считает, что Банк Японии выбрал неправильную позицию в отношении борьбы с инфляцией. По его словам, новые данные должны стать поводом для Центробанка пересмотреть свою сверхмягкую денежно-кредитную политику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029799-analitiki-raskritikovali-sverhmyagkuyu-politiku-banka-yaponii/

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