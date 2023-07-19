Экс-руководитель Bulgari будет развивать модный бренд Tom Ford Fashion

Tom Ford. Иллюстративное фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Новый владелец бренда Tom Ford планирует расширить присутствие и популярность бренда в Европе и Азии. Для этого был нанят бывший высокопоставленный руководитель из крупнейшего модного конгломерата LVMH, передает Financial Times.

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Бренд Tom Ford был создан американским дизайнером Томом Фордом вместе с соучредителем Доменико Де Соле. Компания выпускала линейку премиальной одежды, а также декоративную косметику и мегапопулярный парфюм. В 2022 году появились слухи, что Том Форд собирается продать бренд, названный в его честь. Они подтвердились, когда стало известно, что Форд ведет переговоры с Estée Lauder. В апреле 2023 года Estée Lauder приобрела бренд Tom Ford, заплатив 2,8 млрд долларов.

Позднее Estée Lauder передала контроль над Tom Ford Fashion (производство одежды) итальянской группе компаний Ermenegildo Zegna Group за 175 млн долларов, оставив себе косметический бренд.

Zegna ставит своей целью включить бренд в десятку лучших модных домов в мире. Для этого необходимо укреплять дистрибуцию Tom Ford за пределами США, то есть в Европе и Азии. Новый владелец назначил Лелио Гавацца, ранее руководившего продажами и розничной торговлей в ювелирном доме Bulgari (входит в LVMH), на руководящую должность.

Ожидается, что для бренда одежды Tom Ford Fashion наступает новый этап развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029071-eks-rukovoditel-bulgari-budet-razvivat-modnyy-brend-tom-ford-fashion/